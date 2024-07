Xiaomi prépare aussi son rival au Galaxy Z Flip 6

L'été est désormais la période des smartphones à écrans pliants. Après Motorola et sa nouvelle gamme Razr, et bientôt Samsung avec les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, c'est Xiaomi qui prépare à son tour ses annonces.

Le marché du smartphone pliant est de plus en plus concurrentiel. En effet, après un lancement il y a plusieurs années de la part de Motorola et Samsung, on retrouve désormais des smartphones du genre chez Oppo, Honor, OnePlus ou même Xiaomi.

C’est ce dernier qui nous intéresse, puisque le constructeur chinois annonce le lancement prochain d’une nouvelle gamme de smartphones pliants, pour rivaliser avec les nouveautés de Samsung.

Une fenêtre de lancement

Cette semaine, Samsung va dévoiler officiellement les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 lors d’une grande conférence à Paris. Le constructeur a pris l’habitude d’occuper l’été chaque année avec ses nouveaux smartphones à écran pliant.

De son côté, Xiaomi a publié un message officiel sur la plateforme Weibo pour annoncer le lancement prochain des Xiaomi Mix Fold 5 et Xiaomi Mix Flip dès ce mois-ci. Autrement dit, Xiaomi aura tout pile deux concurrents pour les smartphones de Samsung, les choses sont bien faites.

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs autour d’un Xiaomi Mix Flip se multiplient. On sait encore peu de choses sur le téléphone en question sinon qu’il s’agirait, comme son nom le laisse suggérer, d’un smartphone à clapet. Il faudra donc se montrer patient pour en apprendre plus. Surtout, on espère que le smartphone sortira en France.

La disponibilité internationale dès l’annonce de l’appareil reste l’une des grandes forces de Motorola et de Samsung dans le secteur. Les autres fabricants produisent à plus petite échelle et prennent parfois la décision de se restreindre au marché chinois.