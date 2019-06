Le Xiaomi Mi 9 a le droit à une version bêta de MIUI dans sa version chinoise. Dans la dernière version, le développeur offre la possibilité de lancer une application en traçant des lettres avec le téléphone en l’air.

« C’est Wingardium Leviosa. Pas Leviosaaaaaaa » disait Hermione Granger à un Ron perplexe face à un nouveau sort. Il ne s’agit pas que de connaître la formule : il faut aussi maîtriser le geste.

Une philosophie qui vaut, semble-t-il, aussi pour les smartphones mais nous ne parlons pas ici de Harry Potter : Wizards Unite. Bien au contraire : c’est le Xiaomi Mi 9 qui vous fera lever votre appareil comme une baguette magique.

Des 3D Air Gestures pour MIUI

XDA Developers a en effet repéré l’apparition d’une nouvelle fonctionnalité sur la dernière bêta chinoise de MIUI disponible pour cet appareil. Dans celle-ci, le développeur lance la possibilité de faire des raccourcis d’application… en traçant des lettres dans l’air avec son téléphone.

L’interface prévoit en effet de vous laisser tracer les lettres M, W, C et Z en l’air pour lancer une application. Dans l’exemple, C lance la caméra, quand W lance TikTok. Les applications lancées selon la lettre tracée devraient être personnalisables d’ici la sortie de la fonctionnalité sur la version stable globale.

Tout cela n’est pas sans rappeler EMUI, qui vous laissait faire de même sur votre écran de smartphone en traçant la lettre avec la jointure de vos doigts. Ici cependant, elle a un côté plus aérien, mais aussi plus difficile à assumer au quotidien.

Mais si vous voulez signer à la pointe de votre smartphone d’un Z qui veut dire application, cela devrait être possible très bientôt.