Ranger ses écouteurs dans le smartphone : l’idée pas si bête de Xiaomi

Dans un brevet, Xiaomi songe à des écouteurs true wireless qu'il serait possible de ranger directement dans le smartphone pour éviter de s'encombrer d'un boîtier de rangement.

Les écouteurs true wireless ont le vent en poupe — à tel point que tous les constructeurs de smartphones veulent s’y mettre. Or, il ne faut pas oublier que ces appareils s’accompagnent d’un boîtier de rangement et de recharge qu’il est préférable de ne pas égarer. Pour les personnes les plus étourdies où n’ayant tout simplement pas envie de s’embarrasser d’un objet en plus dans la poche, Xiaomi a imaginé un concept curieux, mais pas forcément dénué d’intérêt.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Comme remarqué par LetsGoDigital, la marque chinoise décrit dans deux demandes de brevet — la première soumise en Chine, la seconde à une branche de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle — un smartphone permettant d’accueillir deux écouteurs true wireless sur sa tranche supérieure pour les garder rangés bien au chaud tout en les rechargeant. Le média néerlandais s’est donc essayé à créer des rendus de l’appareil en se basant sur les éléments livrés par Xiaomi dans les documents.

Vous pouvez notamment admirer le fonctionnement envisagé d’un tel système avec le GIF ci-dessous et ce n’est pas sans rappeler le stylet S Pen d’un Samsung Galaxy Note.

Ainsi, chacun des écouteurs profiterait d’un embout à faire tourner sur lui-même pour être plus facilement glissés dans le smartphone.

Une petite question d’hygiène

Bien qu’un peu saugrenue, l’idée pourrait plaire à bon nombre d’utilisateurs. Cependant, en plus d’être sans doute difficile à concrétiser, elle pourrait poser quelques soucis d’hygiène.

En effet, quand les écouteurs sont protégés par un boîtier, ils sont moins exposés. Or, dans ce concept de Xiaomi, la surface des embouts semble être en contact avec l’extérieur. En mettant le smartphone dans sa poche, on peut craindre que ces écouteurs deviennent un appeau à saleté.

Même si l’idée de Xiaomi peut paraître presque absurde, elle n’est cependant pas non plus à écarter trop rapidement. Si ce projet venait à se concrétiser — ce qui n’est pas garanti du tout –, gageons que le problème signalé juste au-dessus serait pris en compte.