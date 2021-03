Black Shark 4 et 4 Pro : Xiaomi s’arme de deux nouveaux smartphone haut de gamme

Black Shark, une marque du groupe Xiaomi, vient d'officialiser les 4 et 4 Pro. Il s'agit de deux smartphones haut de gamme dont l'objectif est de fournir une expérience optimale pour les joueurs. On a donc de bonnes performances avec un écran avec un taux d'échantillonnage tactile de 720 Hz, le plus haut du marché. Ils peuvent également charger à 120 Watts, ce qui permet de charger entièrement le smartphone en 15 minutes. Enfin, DxOMark leur a donné la première place du classement sur l'audio.

Il ne se passe pas une semaine sans une annonce du groupe Xiaomi. Aujourd’hui, c’est Black Shark qui annonce ses deux nouveaux smartphones gaming : les Black Shark 4 et 4 Pro. En réalité, comme vous pourrez le constater plus bas, ils n’ont rien visuellement de smartphones pour les joueurs a contrario du nouveau ROG Phone 5 d’Asus.

Xiaomi Black Shark 4 et 4 Pro : le même design mais pas le même SoC Qualcomm

D’un côté, vous avez le Shark 4 et de l’autre le Shark 4 Pro. Le premier bénéficie d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 tandis que la variante Pro profite du tout nouveau Qualcomm Snapdragon 888 (que l’on retrouve sur le OnePlus Pro 9). Les deux smartphones ont de la mémoire vive LPDDR5 et du stockage en UFS 3.1. Si vous n’avez pas compris ces deux termes, sachez que cela signifie que ces smartphones ont été conçus pour avoir de très bonnes performances.

Les caractéristiques qui sont similaires sur les deux modèles concernent l’écran AMOLED de 6,67 pouces en définition FHD + avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 720 Hz. A l’avant, on retrouve un capteur 20 mégapixels, tandis qu’à l’arrière on trouve un capteur principal 48 mégapixels, pour le modèle de base, et 64 mégapixels pour le modèle Pro, une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 5 mégapixels.

Un autre point commun est la batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 120 W. On peut charger entièrement ces smartphones en seulement 15 minutes. Ils ont également un accessoire vendu séparément, il se nomme FunCooler 2, c’est un ventilateur externe pour refroidir le smartphone lors de vos sessions de gaming.

Comme on l’a dit plus haut, le design est le même sur les deux versions. Il y a néanmoins une petite différence : le X à l’arrière est équipé de LED sur la version Pro. Mais globalement, ces deux smartphones ne ressemblent pas nécessairement à des smartphones de gaming.

L’autre spécificité de ces smartphones est l’audio. C’est simple, ils ont pris la première place du classement de DxOMark sur l’audio. Avec les deux haut-parleurs, Black Shark veut offrir une son immersif conçu en collaboration avec plusieurs studios comme DTS, Circus Logic ou encore Elephant Sound.

Pour le moment, ils ont été uniquement annoncés pour le marché chinois. On se retrouve donc à un tarif de 320 euros HT pour la version de base avec 6 et 128 Go, jusqu’à environ 420 euros HT pour la version 12 + 256 Go pour le Shark 4. Sur la version Shark 4 Pro, il y a une version 16 + 512 Go à environ 670 euros HT.