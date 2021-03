Xiaomi Mi 11 Ultra : voici pourquoi son bloc photo est gigantesque

Le Xiaomi Mi 11 Ultra, modèle ultra haut de gamme de la marque chinoise, embarque un écran OLED d'un pouce, et trois objectifs, dont le plus grand jamais vu sur smartphone.

Présenté en détail lors de sa conférence de lancement, le Xiaomi Mi 11 Ultra cherche à en mettre plein la vue. Et cela commence dès son bloc photo, qui semble proprement gigantesque.

Une vidéo d’un YouTubeur, dans une prise en main avant l’heure, avait déjà permis de se faire une idée de la taille du module photo, qui prend quasiment toute la largeur de l’écran. Mais la conférence d’hier a confirmé les proportions gargantuesques de l’appareil.

Un écran arrière et un très grand capteur

Pourquoi faire si grand ? Déjà parce qu’il y a beaucoup de choses à y mettre, à commencer par la fonctionnalité qui fera la plus parler d’elle, à coup sûr, l’écran OLED de plus d’un pouce. Si ce dernier servira essentiellement à prendre des selfies avec les caméras arrière tout en se voyant, il fournira aussi des informations utiles, comme le numéro de la personne qui appelle, l’heure, ou encore le niveau de batterie. Autre fonctionnalité cruciale : il pourra afficher des petits motifs à l’arrière du téléphone. Évidemment, cela prend de la place.

À ses côtés trônent trois caméras, dont le « plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone actuellement sur le marché ». Conçu en partenariat avec Samsung, il a une taille de 1/1,12 pouce — ainsi qu’une définition de 50 mégapixels et un objectif ouvrant à f/1,95. Pour vous donner une idée concrète, c’est un tout petit peu plus petit que le capteur de l’appareil photo Sony RX 100 VII.

Un tel capteur nécessite forcément un bloc photo conséquent sur smartphone. Rappelons que la taille du capteur influe sur la bonne captation de la lumière. Viennent ensuite un ultra grand-angle et un téléobjectif tous les deux à 48 mégapixels et faisant 1/2 pouce. Il fallait bien ranger tout ce beau monde quelque part.

Une chose est sûre : Xiaomi semble assumer les formes de son modèle, avec un design qui ne cherche pas vraiment à gommer l’immensité de cette péninsule. Il faudra certainement attendre le test pour se faire une idée de la taille réelle de ce bloc photo, et de l’impact sur le confort d’utilisation qu’un tel choix de design peut avoir.