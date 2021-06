Xiaomi lance une TV aux bordures aussi petites que son prix en Inde

Xiaomi commercialise ce mercredi 2 juin la Mi TV 4A Horizon Edition, un téléviseur Full HD de 40 pouces avec des bordures fines et un prix modeste. Il n'est pour l'heure disponible qu'en Inde.

Xiaomi lance une nouvelle TV connectée de 40 pouces avec des bordures très fines et un cadre en métal tout aussi fin. À l’arrivée, l’écran est doté d’un ratio de 93 % par rapport au corps de la TV. La Mi TV 4A Horizon Edition sera vendue 23 999 roupies en Inde, soit près de 270 euros si l’on fait une conversion stricte. À ce prix-là, il s’agit bien entendu d’une dalle Full HD. Les joueurs devront prendre garde avant de craquer, puisque sa fréquence d’échantillonnage est bloquée à 60 Hz.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures TV 4K et HDR de 48 et 50 pouces en 2021 ?

Le son stéréo s’appuie sur deux haut-parleurs de 10 W chacun, avec un support DTS. Une sortie jack 3,5 mm est de la partie. Pour ce qui est du reste de la connectique, cette Mi TV propose trois ports HDMI, dont un ARC pour y brancher consoles, décodeurs, lecteurs Blu-ray et autre Chromecast. On profite aussi d’une sortie AV mini, un connecteur S/PDIF ainsi qu’un port Ethernet.

PatchWall ou Android TV classique

Sous le capot, ce téléviseur embarque un SoC Amlogic Cortex A53, doté de 4 quatre cœurs, ainsi que la puce graphique Mali-450, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

La partie logiciel est assurée par PatchWall, une interface logicielle proposée par le géant chinois et basée sur Android 9. Mais il est aussi possible d’opter pour l’Android TV classique, également installé. Par ailleurs, le support de Google Assistant est de mise, avec contrôle vocal et intégration à la maison connectée. La fonction de veille de Xiaomi, le Mi Quick Wake, est également comprise.

Pour l’heure, ce modèle très compétitif en matière de prix n’est disponible qu’en Inde à partir du 2 juin. Il est d’ailleurs fabriqué sur place. En 2018, 6 millions de Mi TV s’étaient écoulées en Inde.