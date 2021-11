Comment faire une capture vidéo et enregistrer son écran macOS ?

Il peut être pratique d'enregistrer en vidéo ce que l'on fait sur son ordinateur. Voici donc comment réaliser une capture d'écran vidéo sur macOS avec QuickTime.

Vous souhaitez montrer à distance comment réaliser une manipulation sur votre Mac ? Faire une capture d’écran pour l’intégrer dans un projet plus gros ? Voici comment faire enregistrer votre écran en vidéo sur macOS avec Quick Time.

Faire une capture vidéo avec QuickTime ?

Première chose, lancez QuickTime (utilisez le champ de recherche en haut à droite pour le localiser)

Une fois l’application ouverte, cliquez sur le menu Fichier puis sur Nouvel enregistrement de l’écran.

Une fenêtre s’ouvre, cliquez alors sur l’icône en forme de flèche à droite du bouton rouge Enregistrement .

. Dans le menu qui apparaît, choisissez Microphone interne pour ajouter du son à la vidéo.

pour ajouter du son à la vidéo. Appuyez enfin sur le bouton rouge Enregistrer.

Vous pourrez alors choisir entre enregistrer l’intégralité de l’écran ou une zone en particulier que vous pourrez définir.

Pour arrêter l’enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton Arrêter en haut à droite de la barre de menus.

Attention : si vous utilisez une version ultérieure à macOS Sierra, la procédure est un brin différente. En cliquant dans QuickTime sur le menu Fichier puis sur Nouvel enregistrement vidéo, l’outil de capture macOS prend la relève. La seule chose qui change est que vous devrez cliquer sur Enregistrer dans cet outil qui remplace la boite de dialogue noire de QuickTime.

Une fois terminé, l’enregistrement apparaît de nouveau dans QuickTime et vous n’avez plus qu’à l’enregistrer sur votre disque dur. Vous pourrez ensuite le modifier en passant par un logiciel de montage et ensuite le partager.

