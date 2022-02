Alfa Romeo Tonale : un nouveau SUV sous Android avec l’assistant Alexa et même un NFT lié

Alfa Romeo n'a lancé aucun modèle sur le marché depuis 2016... et voici le « Tonale ». Une des dernières voitures thermiques « hybrides » de la marque italienne, filiale de Stellantis.

La filiale du groupe international Stellantis, Alfa Romeo, a présenté son tout dernier modèle « Tonale ». Cependant, les premières versions de ce SUV sont encore hybrides. Mais c’est la fin : à partir de 2025, tous les nouveaux modèles Alfa Romeo seront purement électriques.

Pour le moment, de l’hybride léger et de l’hybride rechargeable

Tout d’abord, un petit mot sur le Tonale : depuis qu’Alfa Romeo est entré dans une première phase d’électrification avec le SUV hybride, l’entreprise italienne voit le Tonale comme « le symbole de la transformation de la marque ». En plus de deux variantes hybrides légères, le Tonale sera lancé cette année en version qu’hybride rechargeable de 202 kW avec une autonomie électrique de plus de 60 kilomètres.

Les deux hybrides légers ne sont que des systèmes de 48 volts. Malgré ces groupes motopropulseurs, le Tonale est capable de rouler entièrement électriquement. Cependant, cela ne sera possible qu’à très basse vitesse, par exemple lors des manœuvres et du stationnement. L’hybride doux (pour mild-hybrid, MHEV) sera disponible en deux versions, avec une puissance de 96 et l’autre avec 188 kW. Le moteur à essence de 1,5 litre (1.5 Hybrid VGT pour Variable Geometry Turbo) est ici associé à un moteur électrique de 15 kW.

La version hybride rechargeable, équipée d’une transmission intégrale, est bien plus puissante. Avec une cylindrée de 1,3 litre, le moteur à essence est ici plus petit que dans les hybrides légers, il est là uniquement pour les roues avant. Le moteur électrique repose sur l’essieu arrière, ce qui permet d’avoir une transmission intégrale. La puissance totale du système est de 202 kW et le SUV de 4,53 mètres de long est censé accélérer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis Alfa Romeo Tonale // Source : Stellantis

L’autonomie de 60 kilomètres peut théoriquement être atteinte en cycle mixte. En ville, pour pourrez même atteindre 80 kilomètres. Ceci est rendu possible par une batterie de 15,5 kWh qui peut être chargée par câble avec une puissance maximale de 7,4 kW (courant alternatif). Cela distingue le Tonale des plus petits Jeep Renegade et Compass (puissance maximale de 177 kW et batterie de 11,4 kWh) ainsi que du Jeep Wrangler 4xe, pour rappel Jeep fait partie du groupe Stellantis, qui utilise une batterie de 17,7 kWh pour une puissance de 280 kW.

Autonomie niveau 2, Android, Alexa et NFT

Quant aux aides à la conduite, l’Alfa Romeo Tonale peut devenir un véhicule autonome de niveau 2. C’est-à-dire qu’il disposera d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’un suivi des voies, d’un assistant d’embouteillage et d’un freinage d’urgence. Avec toute cette technologie, le véhicule peut gérer son mouvement, l’adapter à la vitesse du trafic et démarrer de manière autonome après un arrêt. Ce SUV pourra également compter sur des capteurs d’angle mort, un détecteur de fatigue du conducteur ou d’alerte de trafic transversal avec une caméra arrière.

Pour le système d’infodivertissement, il faut compter sur un écran de 12,3 pouces sur lequel s’affichent le tableau de bord et un écran tactile central de 10,2 pouces. Ce dernier base son fonctionnement sur un système d’exploitation Android personnalisé (ce n’est pas Android Automotive OS) compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, avec une connectivité 4G et des mises à jour OTA (Over-The-Air, directement dans la voiture à distance). De plus, la marque promet un environnement entièrement personnalisable avec des widgets pour accéder aux différentes fonctions.

Ces fonctionnalités sont accompagnées de l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Avec ce service, le conducteur peut contrôler certaines fonctions de la voiture et même ajouter des produits à la liste de courses ou contrôler sa maison connectée pendant que la voiture est en mouvement. Il peut également être configuré pour transformer le véhicule en un point de collecte sécurisé, comme le fait d’ouvrir les portes à distance pour qu’un coursier dépose votre colis à l’intérieur.

Enfin… il est aussi question de NFT. Selon la marque, le SUV italien est le premier modèle à disposer de cette technologie. Avec le consentement de l’acheteur, le véhicule est lié à un NFT dans lequel certains paramètres de la voiture sont collectés, ce qui sert de garantie de son état futur.

Pour le moment, pas de date de disponibilité ni de livraison.

