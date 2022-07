Ducati dévoile sa première moto 100 % électrique qui arrache le bitume

Ducati lève le voile sur le prototype annonçant sa première moto électrique. Celle-ci sera engagée dans le championnat MotoE et annoncera une future gamme 100 % électrique.

L’électrique n’est pas seulement réservé à l’automobile, comme beaucoup pourraient le penser. En effet, depuis quelques années, les marques de moto aussi se tournent vers cette motorisation, à l’image d’Harley Davidson avec sa Livewire lancée en 2019 ou encore Zero Motorcyle.

Aujourd’hui, le marché est en pleine expansion, et de plus en plus de constructeurs s’y lancent. C’est notamment le cas du constructeur mythique italien Ducati (qui appartient au groupe Volkswagen), qui dévoile justement son premier prototype de moto électrique.

Ducati V21 L pour la compétition

Connue sous le nom de code « V21 L », cette nouvelle création annonce la toute première moto électrique du constructeur italien. Il s’agit alors d’une version de course, qui sera engagée dans le cadre du championnat MotoE, une compétition lancée en 2019 qui se déroule en marge du célèbre MotoGP. Si Energica Motor Company était jusqu’alors le fournisseur officiel des motos de l’épreuve, la firme laisse désormais sa place à Ducati.

C’est dans ce contexte que ce dernier dévoile son premier modèle électrique, qui devrait également servir de laboratoire roulant. Le but ? La tester en compétition avant de proposer des modèles de série électriques pour le grand public. La version définitive du prototype devrait être prête dans les prochains mois et fera ses premiers pas sur la piste durant la saison 2023. Elle équipera alors l’ensemble des écuries engagées.

275 km/h et 150 chevaux

Dans son communiqué, Ducati dévoile de nombreuses informations techniques sur sa moto électrique, qui embarque un moteur de 150 chevaux et 140 Nm de couple, lui permettant d’atteindre une vitesse de 275 km/h. Intégrée dans la partie centrale de la moto et abritée dans un boîtier en fibre de carbone, la batterie de 18 kWh peut être rechargée via une prise de 20 kW. Il faudrait 45 minutes pour récupérer 80 % d’autonomie. Son poids est affiché à 110 kg, contre seulement 5 pour l’onduleur et 21 pour le moteur. L’ensemble du système fonctionne avec une tension de 800 volts, à l’image de la Porsche Taycan ou de la Kia EV6. Le constructeur italien n’a toutefois pas annoncé l’autonomie de sa moto.

Affichant un poids contenu de seulement 225 kg, cette Ducati V21 L est équipée d’un cadre monocoque avant en aluminium. Le sous-cadre est quant à lui réalisé en fibres de carbone. Outre le système de freinage fourni par Brembo, la moto électrique est également équipée d’un amortisseur de direction Öhlins réglable, ainsi que d’une fourche inversée et pressurisée du même équipementier.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.