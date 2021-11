Motos électriques : Zero annonce trois versions 2022 et des autonomies boostées

Lors d’une conférence virtuelle diffusée depuis New-York, Zero Motorcycles a présenté ses avancées en matière de batterie afin d’améliorer l’autonomie de ses motos électriques. Trois de ses modèles y ont droit, avec quelques nouveautés en bonus.

Dans le domaine des motos électriques, Zero Motorcycles est aujourd’hui une marque incontournable. Celle qui possède un catalogue relativement bien fourni — au moins 7 modèles — veut attaquer l’année 2022 sur les chapeaux de roues. Au menu : une mise à jour de trois bécanes branchées, que sont les Zero SR, Zero SR/S et Zero SR/F.

Ces versions 2022, présentées dans le cadre d’une conférence virtuelle, ont ainsi droit à une nouvelle génération de batteries qui « bénéficient d’une conception innovante et d’une toute nouvelle architecture », explique le constructeur. Au total, deux capacités sont proposées selon les modèles.

Jusqu’à 365 km d’autonomie en usage urbain

La batterie 14,4+ kWh équipe la Zero SR, tandis que la 15,6+ kWh est réservée à la Zero SR/F. La Zero SR/S a le choix entre les deux. Le signe « + » peut au début paraître intrigant : il signifie tout simplement que la capacité peut augmenter jusqu’à 17,3 kWh grâce à une option payante.

Et parce que l’autonomie de ses motos électriques fait partie de la stratégie de Zero, le groupe propose l’option Power Tank dès le printemps 2022 pour grimper à 21 kWh. La Power Tank offre en effet une capacité de stockage supplémentaire de 3,6 kWh : elle doit en revanche être impérativement installée par un concessionnaire.

Avec l’ensemble des options ajoutées, Zero estime que l’autonomie de ses engins atteindra 365 kilomètres en usage urbain, contre 182 kilomètres sur autoroute à une vitesse de 113 km/h. La marque ne précise pas quel est le rayon d’action avec l’accumulateur de 14,4+ kWh uniquement.

Un nouveau système d’exploitation

« L’autonomie, et par conséquent la capacité de la batterie, sont un élément essentiel de la technologie. Elles conditionnent l’expérience du pilote et contribuent à l’adoption de la motorisation électrique. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur cette innovation majeure qui sera proposée de série sur nos modèles 2022 », explique Sam Paschel, le PDG.

Zero Motorcycles a également intronisé la nouvelle version de son système d’exploitation Cypher : le Cypher III+, qui équipe de série les SR/F, SR/S et SR en version 2022. Cette MAJ ouvre la porte à des mises à jour à la demande afin d’implémenter de nouvelles fonctionnalités disponibles depuis l’application mobile ou le site du fabricant.

Zero SR, des améliorations pour la version 2022

Recharge accélérée, autonomie, vitesse et performances accrues, mode Parking, poignées chauffantes, affichage de la navigation sur le tableau de bord : voilà quelques-unes des améliorations disponibles. Zero ne précise pas s’il utilisera la technique des mises à jour à distance (OTA, pour Over-the-air) ou si un passage chez le concessionnaire sera obligatoire.

L’ensemble de ses optimisations sera par ailleurs payant.

La nouvelle Zero SR — l’un des modèles les plus anciens de la gamme — accueille quant à elle un nouveau cadre treillis en acier. Cette moto arbore aussi un moteur ZF 75-10 d’une puissance de 55 kW (74 ch) et d’un couple de 166 Nm. De quoi filer à une vitesse maximale de 167 km/h. Le chargeur embarqué Mennekes (Type II) lui permet aussi d’accéder aux bornes de recharge publiques.

Prix et disponibilité

Zero SR 2022 : version Graphite, 18 990 euros ;

; Zero SR/S : 21 720 euros avec la batterie 14,4+ kWh, 23 940 euros avec la batterie 15,6+ kWh, coloris Aileron-Black et Cerulean Metallic Silver ;

avec la batterie 14,4+ kWh, avec la batterie 15,6+ kWh, coloris Aileron-Black et Cerulean Metallic Silver ; Zero SR/F : 23 190 euros avec la batterie 15,6+ kWh, coloris Asphalt-Metallic Silver et Red-Coral

Les commandes sont ouvertes.