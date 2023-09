Au fait, comment fonctionne une machine à café à capsules ?

Insérer une capsule dans une machine pour en retirer un délicieux café est devenu un geste machinal, auquel on ne réfléchit plus. Mais quel procédé d'extraction se cache derrière ce mécanisme ?

Peser son café, le moudre à la bonne taille, le tasser puis choisir la bonne quantité d’eau et la pression adaptée… La recette des puristes pour préparer un bon café prend du temps. Autant d’étapes qu’il est possible de réduire au strict minimum grâce à une machine à capsule comme la toute nouvelle L’OR Barista Sublime.

La préparation du café, mais simplifiée

Et s’il était possible de déguster une tasse de café d’exception sans passer 10 minutes à la préparer ? Voici la promesse des machines à capsule, dont l’utilisation se réduit à insérer la capsule pour profiter de délicieux arômes.

Un mécanisme d’apparence simple, qui reproduit le fonctionnement des imposantes machines à espresso que l’on trouve dans nos troquets. Ainsi, l’eau du réservoir est extraite grâce à une pompe afin d’en augmenter la pression, puis chauffée à une température autour des 100 ° C.

C’est ici qu’intervient le principe de la percolation. Sous haute pression, l’eau chaude pénètre la capsule de café — fraichement percée — et se fraie un chemin à travers la mouture (le café moulu) pour descendre jusque dans la tasse. C’est durant ce trajet que l’eau se charge en arômes et change de couleur. Quelques secondes seulement suffisent alors pour obtenir un café. Il est tout simplement impossible de se tromper lors de la préparation.

L’OR Barista Sublime, la nouvelle machine à capsules ultime

Pour profiter d’un savoureux café, la mouture ne fait pas tout. La machine doit aussi être capable d’en extraire les meilleurs arômes. C’est dans cet esprit que L’OR a développé sa nouvelle machine, la Barista Sublime.

Derrière son format compact, cette nouvelle machine est capable de réaliser des cafés avec une pression de 19 bars. Une puissance d’un niveau professionnel, qui permet d’isoler tous les parfums du café. Car si la pression est trop faible, l’eau n’est pas suffisamment chargée en café.

Et parce qu’un café est bien meilleur quand il est partagé, la machine L’OR Barista Sublime est équipée d’une double buse. Un système qui permet, au choix, de faire couler un café, deux cafés simultanément, ou bien un extra-long. L’opération se déroule automatiquement dès lors qu’une capsule classique ou XXL est insérée dans la machine.

Tout dans la capsule

La qualité de la capsule de café (et son contenant) est primordiale pour déguster un bon café. Les capsules L’OR sont conçues en aluminium recyclable, et sont parfaitement hermétiques. Le café étant sensible à la lumière et à l’humidité, il s’agit alors de la meilleure méthode pour le conserver. Tous les arômes sont ainsi préservés.

Les arômes proposés par L’OR sont par ailleurs très variés. Au total, 22 variétés de café sont représentées, avec neuf niveaux d’intensités différents, du plus fruité au plus corsé. Plusieurs origines sont également à l’honneur, comme l’Inde, la Colombie ou l’Indonésie. Les plus gourmands peuvent aussi apprécier des cafés aromatisés au caramel, au chocolat, ou encore à la vanille. On trouve même du décaféiné.

L’OR propose de plus des capsules différentes selon les longueurs de cafés. Certaines sont adaptées aux cafés longs, les lungos, qui sont parfaits pour démarrer la journée en douceur. Tandis que d’autres sont conçues pour les cafés espressos ou ristrettos.

Enfin, il existe des capsules XXL, fonctionnant exclusivement avec les machines L’OR Barista. Celles-ci sont plus grandes, et contiennent plus de café. L’objectif étant de pouvoir préparer deux cafés simultanément, voire un seul café extra-long.

L’OR vous offre sa nouvelle machine à café

Profiter d’une nouvelle machine à café sans en payer le prix : voici l’offre de rentrée de L’OR. En effet, la machine L’OR Barista Sublime vous est offerte lors de l’achat d’un assortiment de 200 capsules classiques et XXL d’une valeur de 69,88 euros. Cet assortiment prédéfini ne contient pas moins de 12 variétés de cafés différents.

L’OR vous permet même de choisir parmi les quatre coloris de la machine : noir, blanc, rubis et gris. Sa valeur est de 114,98 euros si vous décidez de l’acheter sans profiter de l’offre de rentrée.