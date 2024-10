Lourdement condamnée, Indexia (ex-Sfam) doit rembourser des milliers d’euros à ses clients

Prélèvements mystérieux, contrats opaques : le business model d’Indexia vacille. Et ce sont les victimes qui tent de récupérer leur argent.

L’affaire Indexia – Hubside (ex-Sfam) prend une tournure inattendue. Alors que le géant des services multimédia fait face à une tempête judiciaire, ce sont ses victimes présumées qui commencent à tirer leur épingle du jeu. Et pas qu’un peu : les tribunaux accordent des indemnités.

Il s’agit de remboursements et de dommages et intérêts accordés par la justice.

Des indemnités pour les consommateurs floués

Selon L’Informé, au tribunal judiciaire de Paris, cinq dossiers récents ont abouti à des condamnations lourdes pour Indexia.

Pour rappel, Indexia, anciennement connue sous le nom de Sfam, fait face à une série de poursuites judiciaires qui mettent en lumière des pratiques commerciales jugées abusives.

L’entreprise, spécialisée dans les produits et services multimédia tels que l’assurance de smartphones et les services de cashback, est accusée par des milliers de consommateurs de prélèvements non autorisés.

Le groupe, dirigé par Sadri Fegaier, doit être jugé au pénal en 2024 pour des accusations de pratiques commerciales trompeuses, mais de nombreux clients ont déjà engagé des actions civiles, souvent avec succès.

Comme l’explique L’Informé, le tribunal judiciaire de Paris a statué en faveur de cinq victimes, leur accordant des indemnisations significatives, allant de 960 € à plus de 8 000 €.

Ces décisions sont intervenues après que les victimes eurent découvert des prélèvements supplémentaires non justifiés, parfois doublant ou triplant le montant des paiements mensuels initialement prévus.

Le tribunal a estimé que l’ensemble des contrats, même ceux souscrits volontairement, résultait d’une fraude généralisée. Les juges ont ainsi ordonné le remboursement total des sommes prélevées, soulignant l’invraisemblance des pratiques comptables d’Indexia.

En parallèle, l’entreprise est également attaquée devant le tribunal de commerce, où une vingtaine de procédures ont été intentées contre ses différentes filiales en 2023. Ces dossiers se soldent souvent par des règlements amiables, comme l’ont démontré les 300 000 € obtenus pour 70 victimes l’an dernier. Cependant, les avocats qui défendent ces consommateurs signalent que les paiements de la part d’Indexia se sont brusquement arrêtés à la fin de l’année 2023, forçant de nouvelles actions judiciaires.

Les enjeux financiers pour Indexia sont de plus en plus critiques. Bien que la société affirme avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2023, elle doit faire face à d’importantes dettes fiscales et sociales.

Des arriérés de paiement à l’Urssaf et au Trésor public, qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros, alimentent les inquiétudes sur la capacité du groupe à honorer ses obligations financières, y compris les indemnisations ordonnées par les tribunaux.

Et si Indexia devenait insolvable ?

La situation reste incertaine quant à l’avenir d’Indexia. Certains avocats redoutent que le groupe ne devienne insolvable, ce qui compromettrait les chances de nombreux consommateurs lésés d’obtenir réparation. Le procès pénal prévu pour 2024 sera crucial pour déterminer l’étendue des responsabilités d’Indexia et l’avenir de ses opérations. Entre temps, les victimes continuent de multiplier les actions en justice, espérant obtenir des remboursements pour les préjudices subis.