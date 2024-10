L’USB-C continue de s’imposer comme la norme universelle, même en dehors de l’Europe

Après l’Union européenne, c’est le Royaume-Uni qui songerait à passer à l’USB-C. Le gouvernement britannique prévoit de lancer une consultation pour amorcer cette transition dont l’issue semble toute trouvée.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’USB-C continue de s’imposer comme norme de charge des appareils électriques. On apprend que le Royaume-Uni envisage de lancer une consultation afin de s’aligner sur ce qui deviendra très prochainement la norme dans l’UE. Une décision logique, plus respectueuse de l’environnement.

Une norme quasi-internationale

Loin d’être un cas isolé, l’USB-C est la norme dans près de 27 États membres de l’Union européenne, ainsi qu’en Inde qui représente le deuxième marché de smartphone dans le monde. Les États-Unis seraient également en réflexion, la société Apple ayant été obligée de franchir le pas dans l’UE. Dans ce contexte, difficile d’imaginer qu’il en sera autrement pour le Royaume-Uni.

Selon The Register, le Bureau pour la sécurité des produits et les normes du ministère des Affaires et du Commerce a déclaré qu’il souhaiterait entendre toute la chaîne de production ainsi que les associations sur le sujet par le biais d’une consultation.

Un impact environnemental

« Nous pensons que l’introduction d’exigences normalisées pour les chargeurs de certains appareils électriques/électroniques portables dans tout le Royaume-Uni pourrait potentiellement aider les entreprises et apporter des avantages aux consommateurs et à l’environnement », a déclaré le Bureau pour la sécurité des produits et les normes.

En effet, au-delà de l’uniformisation du système de charge, cette nouvelle norme permettrait aussi de réduire la démultiplication des chargeurs et donc des déchets.

Dans l’Union européenne, l’USB-C deviendra la norme à partir du 28 décembre 2024 pour les smartphones.