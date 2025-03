Anniversaire AliExpress : pourquoi on vous conseille de réserver vos coups de cœur maintenant

AliExpress fête ses 15 ans et prévoit pour l’occasion des remises exceptionnelles sur une large sélection de produits. Voici les meilleures affaires que nous avons dénichées pour vous et la marche à suivre pour faire baisser au maximum la facture.

Faut-il encore présenter AliExpress ? En quelques années, le site s’est taillé une place de choix dans l’Hexagone grâce à ses prix mini et à son positionnement de plus en plus haut de gamme.

Sa rubrique tech est représentative de cette évolution. Des marques de renom comme Samsung, Sony, Xiaomi ou encore Nintendo y sont désormais largement référencés. Et pour les 15 ans d’AliExpress, les offres sont plus attractives que jamais. Voici un avant-goût des meilleures affaires à saisir du 17 au 26 mars :

Bien se préparer pour multiplier les bonnes affaires

S’il est un marché sur lequel AliExpress se démarque, c’est bien la tech. Ses offres sont si compétitives que dès l’ouverture des promotions, les stocks fondent à vue d’œil. Il faut dire que la plateforme propose des produits de plus en plus premium et surtout de marque reconnue. Pour ne manquer aucun bon plan et éviter les ruptures de stocks, il existe heureusement une astuce.

AliExpress vous permet en effet de réserver dès à présent tous vos coups de cœur. Pour ce faire, il vous suffit de les déposer sans attendre dans votre panier. Et le 17 mars, date de lancement officiel des promos d’anniversaire d’AliExpress, vous n’aurez plus qu’à saisir les éventuels codes promo applicables puis finaliser la commande. Ne vous limitez surtout pas dans votre liste de souhaits, car vous avez jusqu’au moment du règlement pour supprimer les produits dont vous ne voulez plus.

Les produits labellisés Choice sont parmi les meilleures offres du moment et profitent d’une livraison express // Source : AliExpress

Pour vous aider à faire votre choix et dénicher de vraies pépites sur AliExpress, voici l’astuce à connaître : le libellé Choice. Facilement repérable avec son encart jaune et sa grande coche, celui-ci vous garantit que l’offre en question est l’une des plus attractives du site et surtout que le revendeur est parmi les mieux notés et les plus fiables de la plateforme.

Mieux, tous les produits Choice sont expédiés en quelques jours à peine depuis les l’un des multiples entrepôts européens d’AliExpress. Vous n’aurez donc pas à patienter durant des semaines avant d’en profiter.

Le plein de remises grâce à ces codes promo exclusifs (limités)

Pour célébrer l’anniversaire d’AliExpress, les vendeurs tech de la plateforme proposent jusqu’à 80 % de remises. Le site d’e-commerce renchérit sur ces offres déjà attractives et réserve aux lecteurs de Frandroid une série de codes promo exclusifs complémentaires valables sur une sélection de produits du 17 au 26 mars inclus :

2 euros de remise dès 19 euros d’achat avec le code FRANDROID02 ;

; 6 euros de remise dès 39 euros d’achat avec le code FRANDROID06 ;

8 euros de remise dès 79 euros d’achat avec le code FRANDROID08 ;

20 euros de remise dès 159 euros d’achat avec le code FRANDROID20 ;

40 euros de remise dès 239 euros d’achat avec le code FRANDROID40 ;

60 euros de remise dès 349 euros d’achat avec le code FRANDROID60 ;

70 euros de remise dès 439 euros d’achat avec le code FRANDROID70.

Ces codes ne sont pas cumulables et il est vivement recommandé de rassembler toutes vos commandes en une afin de profiter des meilleures remises. Attention, ces codes sont en nombres limités : il est probable que certains ne fonctionnent plus dès le 18 ou le 19 mars.

Vous pourrez les saisir dès le 17 mars à minuit lors de la validation de votre panier. AliExpress a prévu à cet effet un encart spécifique sur la page de règlement, juste au-dessus du montant global de votre panier.

À l’issue de votre commande, n’oubliez pas de secouer votre smartphone depuis l’écran d’accueil de l’application ou du site AliExpress. De beaux cadeaux et des bons de réduction sont mis en jeu quotidiennement dès à présent et jusqu’au 26 mars à 23h59.