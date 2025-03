Du portail au salon : comment la marque EZVIZ parvient à connecter entièrement votre maison

Vous ne connaissez pas EZVIZ ? Cette marque d’appareils domotiques connectés propose pourtant un catalogue extrêmement complet, allant de la caméra de surveillance au robot aspirateur.

Les caméras EZVIZ s’installent facilement, y compris par les professionnels. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP.

Se lancer dans la réalisation d’un écosystème connecté s’avère complexe pour qui ne s’y est jamais confronté. Installation des produits, connexion au réseau électrique ou internet, les difficultés peuvent vite s’accumuler et paraitre insurmontables.

Aujourd’hui les marques de produits domotiques conçoivent heureusement leurs produits de façon à s’installer facilement et se piloter à l’aide d’une seule et même application. C’est le cas d’EZVIZ (prononcez « easy viz« ) qui équipe votre maison du jardin jusqu’à votre salon avec un vaste panel de produits connectés comme des caméras, des visiophones, des serrures ou des robots aspirateurs. Le tout est ensuite configurable au sein d’une seule et même application, et consultable depuis chez vous… ou en déplacement.

Caméras connectées : un premier pas dans l’écosystème domotique

Caméras extérieures

Que ce soit pour veiller sur votre animal de compagnie ou pour jeter un œil sur qui sonne à votre porte, l’installation de caméras connectées constitue une très bonne porte d’entrée dans l’écosystème domotique.

Faciles à installer, elles existent en version filaire ou sur batterie. La première offre l’avantage d’être continuellement alimentée en électricité, la seconde s’installe partout, surtout dans les recoins où vos branchements ne vont pas.

La caméra CB8 Lite existe en kit avec panneau solaire, pour gagner en autonomie. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Une fois le(s) modèle(s) choisi(s), il suffit de choisir un emplacement adéquat : vue dégagée, hauteur suffisante et pas de soleil de face pour qu’elles délivrent leur meilleure image. Mais attention, interdiction de filmer en dehors de votre propriété.

Chez EZVIZ, l’ensemble des caméras les plus récentes profitent d’un système de délimitation de zones, permettant de n’enclencher l’enregistrement d’une vidéo que si la caméra détecte du mouvement dans la zone sélectionnée.

Une fois les caméras placées, il n’y a plus qu’à raccorder vos caméras à votre réseau électrique ou internet, et c’est tout. Vos produits sont alors prêts à être utilisés depuis l’application EZVIZ. Grâce à elle, vous pouvez consulter votre historique vidéo sur toute la période que couvre soit la capacité de la carte microSD insérée dans la caméra, soit l’espace disponible sur le service EZVIZ CloudPlay.

Vous profiterez ainsi d’une qualité d’image allant de 2 à 4K, d’une solide connexion en Wi-Fi 6, d’une vision nocturne en couleur ainsi que d’une reconnaissance de véhicules et de personnes assistée par IA.

Le visiophone CP7 permet de voir qui sonne chez vous et d’ouvrir votre porte…ou non. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Visiophone connecté

Ajoutez-y un visiophone comme le EZVIZ CP7 et vous pourrez non seulement répondre à vos invités en direct, mais vous pourrez également leur ouvrir le portail de votre jardin depuis votre smartphone ou depuis le moniteur connecté à l’interphone.

Le constructeur a également prévu des badges qui permettent d’ouvrir votre porte depuis le boitier extérieur du CP7. Mieux, avec son système de connexion, il est possible d’enregistrer une serrure connectée du constructeur sur l’interface du visiophone. Résultat : vous pouvez déverrouiller votre porte d’entrée à l’envi sans bouger de votre canapé.

Robot tondeuse connectée

Et pour compléter votre équipement extérieur, pourquoi ne pas confier la tonte de votre pelouse au RM600, un robot tondeuse connecté et autonome capable de couvrir un terrain de 600 m² en une seule charge ?

Des produits connectés pour votre extérieur, mais aussi pour votre intérieur

Au-delà de la sécurité, EZVIZ prend également soin de votre intérieur avec quelques produits bien choisis comme la caméra EZVIZ C7. Cette petite caméra est, en effet, parfaite pour vérifier, par exemple, que votre animal de compagnie se porte bien en votre absence.

Caméra intérieure

Équipée de deux optiques, la première permet d’obtenir une vue grand-angle fixe, et la seconde, mobile, suit les déplacements de votre compagnon à quatre pattes à l’ultra grand-angle. Avec la présence de son micro, vous pourrez également interagir avec votre animal pour l’empêcher de croquer vos plantes ou de vomir sur le tapis.

La caméra intérieure C7 de EZVIZ, possède deux optiques. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Serrure connectée

Et si vous préférez qu’un pet sitter vienne le voir en votre absence, le constructeur a une solution pour vous éviter de confier un double de vos clés. Avec sa serrure connectée DL01 Pro, notamment. Facile à installer avec son boitier qui motorise la clé placée dans la serrure, vous pouvez verrouiller ou ouvrir à distance votre porte d’entrée. Mieux, un capteur fixé sur l’encadrement et la porte indique si elle est fermée ou ouverte. Un boitier à code compatible avec des badges d’ouverture complète enfin le kit pour que votre maison ne soit accessible qu’à ceux qui en ont l’autorisation.

L’aspirateur robot RE4CP, très efficace pour nettoyer les petits espaces. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Aspirateur robot

Pour compléter votre set up pour les petits et les grands espaces, EZVIZ propose enfin plusieurs modèles d’aspirateurs robot :

le RE4CP, petit, compact et puissant avec ses 4000 Pa, il s’adapte parfaitement aux appartements. Il profite d’une base qui vidange le bac à poussière et récupère jusqu’à 60 jours de poussière ;

le RS20 Pro quant à lui, plus imposant par la taille de sa station de recharge, se destine à de plus grandes surfaces. Il est également plus puissant avec 7 200 Pa d’aspiration. Sa station de vidange, enfin, nettoie également et sèche les serpillières du robot une fois le ménage terminé.

Une seule application pour tout un écosystème de produits

Pour avoir un œil sur vos produits, EZVIZ propose une application disponible sous iOS et Android. Très complète, elle permet d’avoir une vision globale sur l’ensemble de vos appareils, et de les faire interagir ensemble si besoin. Vous pouvez ainsi paramétrer séparément caméras, visiophone, serrure et aspirateurs selon un planning précis, puis, lorsque vous quittez votre logement, armer l’ensemble des produits pour que chacun fasse son travail jusqu’à votre retour.

L’application EZVIZ permet une vue d’ensemble de tous vos appareils. // Source : EZVIZ

Le résultat est une maison connectée, autonome, capable de vous notifier à la moindre alerte, que vous soyez en voyage à l’autre bout de la terre, ou simplement parti faire les courses à côté de chez vous.