Ce test hormonal ne nécessite que votre smartphone et votre salive

Eli Health lance Hormometer, un dispositif innovant permettant de mesurer ses taux d’hormones à domicile grâce à un simple échantillon de salive et un smartphone.

Voici Hormometer, un dispositif qui peut mesurer simplement votre taux d’hormones. Similaire à un test de grossesse, ce petit bâtonnet est à placer dans la bouche pendant 60 secondes. L’application Eli utilise ensuite l’appareil photo du smartphone pour analyser les résultats en évaluant l’intensité des couleurs et les motifs de l’échantillon. À partir de ces données, l’application fournit des recommandations personnalisées concernant le stress, le sommeil, les performances sportives et la fertilité.

Dans un premier temps, Hormometer se concentre sur deux hormones essentielles : le cortisol et la progestérone. Le cortisol, souvent appelé « hormone du stress », joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et des cycles de sommeil. La progestérone, hormone reproductive, influence les cycles menstruels et la fertilité.

Pour aller plus loin

Le top 3 des meilleurs smartphones de 2024 selon Frandroid

Un test hormonal à domicile, pour quoi faire ?

L’avantage de cette solution réside dans son accessibilité. Contrairement aux tests hormonaux traditionnels nécessitant une visite médicale et l’envoi d’échantillons à un laboratoire, Hormometer fournit des résultats rapides sans intermédiaire.

Le service sera proposé sous forme d’abonnement à partir de 8 dollars mensuels avec un engagement d’un an, un tarif compétitif comparé aux tests classiques qui peuvent coûter entre 30 et 250 dollars.

Eli Health affirme que son dispositif est enregistré auprès de la FDA (Food and Drug Administration) et présente des taux de concordance élevés avec les tests de laboratoire : 97 % pour le cortisol et 94 % pour la progestérone. Toutefois, il est important de noter que l’enregistrement FDA ne constitue pas une approbation officielle des performances revendiquées.

Le lancement d’Hormometer débute ce mois-ci en version bêta aux États-Unis et au Canada, avant une commercialisation complète prévue plus tard dans l’année. L’entreprise travaille déjà sur le développement de tests pour la testostérone et l’estradiol.

Les experts rappellent que les hormones fluctuent naturellement au cours de la journée et ne peuvent être véritablement « équilibrées ». Néanmoins, ce type d’outil pourrait s’avérer précieux pour les personnes diagnostiquées avec des troubles hormonaux chroniques souhaitant suivre leur état de santé.