Samsung s’associe à Maison Kitsuné et propose une édition spéciale de sa Galaxy Watch4

Arrêtez tout, Samsung vient de lancer une collaboration exclusive avec Maison Kitsuné, célèbre marque parisienne de vêtements (mais aussi enseigne de cafés et label musical) pour proposer une Galaxy Watch4 et des Galaxy Buds2 au design exclusif.

Samsung n’en est pas à son coup d’essai côté collaboration. Le constructeur sud-coréen offre régulièrement des produits connectés aux couleurs de différentes maisons prestigieuses. Cette fois-ci c’est la Maison Kitsuné qui est à l’honneur et qui habille les Galaxy Watch4 de bracelets et de fonds d’écrans exclusifs. Bonne nouvelle, la collection s’étend également aux Galaxy Buds2 qui se parent de l’iconique renard, mascotte de la marque et tout ça pour un prix de 419 euros pour une Galaxy Watch4 et de 249 euros pour une paire de Galaxy Buds2.

La Galaxy Watch4 : une montre connectée aussi belle que performante

Lancée cet été, la Galaxy Watch est LA montre connectée de l’année ou presque. Déjà parce qu’elle a obtenu la très bonne note de 8/10 lors de son passage à la rédaction, ensuite parce qu’en plus d’être esthétiquement très réussie, elle offre une fiche technique quasi irréprochable.

D’abord, on notera son bel écran super AMOLED de 1,2 pouce et, bien qu’elle ne possède pas la lunette rotative de sa grande sœur, elle bénéficie d’une navigation hyper fluide et très agréable dans les menus.

Ultra personnalisable, elle permet d’ailleurs d’ajouter foultitude d’applications dans le menu de navigation, de créer des raccourcis d’accès pour rendre l’expérience utilisateur encore plus efficace. Vous pourrez ainsi d’un simple appui sur le bouton haut accéder à vos applications préférées.

Hyper connectée, elle propose pour sa version 44 mm une connectivité 4G. Pour tous les modèles, la connectivité wifi est évidemment au rendez-vous tout comme le NFC. De quoi régler des achats depuis son poignet sans souci.

Pour qu’elle puisse vous suivre partout et toute la journée, voire plus, elle bénéficie d’une bonne autonomie de plus de 40 heures grâce à sa batterie de 247 mAh. L’optimisation logicielle lui permet d’ailleurs de gagner du temps de vie par rapport aux modèles précédents.

On salue d’ailleurs l’arrivée de WearOS sur cette nouvelle mouture qui permet une bien meilleure connectivité aux applications Google, plus d’applications disponibles et une rapidité d’exécution accrue des apps. Mais ce n’est pas tout. L’OS du géant de Mountain View promet également une meilleure optimisation de la durée de vie de la batterie.

Samsung a enfin ajouté quelques fonctionnalités bienvenues comme la présence d’un ECG, d’un capteur BioActive qui indique à son propriétaire le pourcentage de graisse corporelle, de muscles, ou encore la masse hydrique.

On rappelle enfin pour les plus sportifs que la Samsung Galaxy Watch4 est étanche 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle peut vous suivre dans vos séances de natation, kayak, ou tout autre sport aquatique.

Performance et style avec l’édition spéciale Maison Kitsuné

En plus de ses caractéristiques premium, la Galaxy Watch4 a été pensée pour bénéficier d’un look personnalisable au maximum. Le Galaxy Watch4 Bespoke Studio permet déjà de jongler avec un large choix de couleur de boitier, de type et coloris de bracelet pour obtenir un produit unique.

Pour cette nouvelle collaboration, Samsung va encore plus loin et propose une édition limitée de sa nouvelle montre signée Maison Kitsuné. L’entreprise multi casquette, à la fois label musical, marque de vêtements et enseigne de célèbres cafés parisiens, appose son renard mascotte sur deux bracelets uniques et sur le chargeur de la montre.

On retrouve également le petit canidé sur des cadrans exclusifs ainsi que des playlists musicales signées Maison Kitsuné sur l’application Galaxy Friends.

La bonne musique n’allant enfin pas sans de bons écouteurs, le constructeur sud-coréen propose également une version exclusive de ses Galaxy Buds2 décorés du renard iconique. Bonus fashion : un étui en cuir exclusif est inclus dans le coffret. De quoi écouter sa musique avec style.

La Galaxy Watch4 édition Maison Kitsuné est disponible au prix de 419 euros. Les Galaxy Buds2 édition Maison Kitsuné sont quant à eux disponibles au prix de 249 euros.