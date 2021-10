Avec le Galaxy Watch 4 Bespoke Studio, Samsung veut vous proposer une montre qui ne ressemble qu’à vous

Pour ses nouvelles Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, Samsung a lancé le Galaxy Watch 4 Bespoke Studio, un outil de personnalisation qui offre de nombreux choix de combinaisons entre type de produit, taille, matériau et couleur du bracelet. De quoi s’offrir une montre unique sur-mesure.

Choisir une montre connectée est aujourd’hui un exercice de plus en plus complexe. Chez Samsung par exemple, vous allez devoir composer avec une sarabande de paramètres : modèle, taille et forme du cadran, type et matériau de bracelet, ou encore couleur de ce dernier. Mieux vaut donc avoir une idée précise de la montre que l’on souhaite arborer à son poignent avant de passer à la caisse. Pour faciliter les choses, Samsung a mis en place le Galaxy Watch 4 Bespoke Studio, qui vous offrira la satisfaction d’avoir commandé LE produit qui vous correspond.

Et pour vous, ça sera une Galaxy Watch 4 ou Watch 4 Classic ?

Avant de vous lancer dans la personnalisation, il faut commencer par choisir un modèle parmi les deux qui composent la gamme Galaxy Watch 4 Series. Et pour effectuer ce choix, plusieurs choses sont à prendre en compte telles que votre utilisation d’une Samsung Galaxy Watch 4 ou encore le type de montre vous souhaitez arborer au poignet.

Galaxy Watch 4 : compacte et urbaine

Montre la plus compacte de la gamme, la Galaxy Watch 4 se décline en deux diamètres : 40 et 44 mm. Elle est donc le compagnon idéal des petits poignets. Outre son aspect, voici ce qu’il faut retenir de ce modèle :

Un écran super AMOLED de 1,2”

Une batterie de 247 mAh (jusqu’à 40 heures d’autonomie)

WearOS installé comme OS par défaut

26 grammes au compteur

Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC

Connectivité 4G pour les cadrans 44 mm

Mesure de l’ECG et de la pression sanguine

Étanche 5ATM

Galaxy Watch 4 Classic : une montre premium à tous les égards

Du côté de la Galaxy Watch 4 Classic, il faudra partir sur deux diamètres un peu plus larges de 42 ou 46 mm. Arborant la traditionnelle bague mécanique autour du cadran, elle se démarque par un boitier métallique résolument moderne et des matériaux premium. En dehors de ces caractéristiques esthétiques, la Galaxy Watch 4 Classic c’est surtout :

Un écran super AMOLED de 1,4”

Une batterie de 361 mAh (jusqu’à 48 heures d’autonomie)

WearOS installé comme OS par défaut

30 grammes au compteur

Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC

Connectivité 4G pour les cadrans 42 mm

Mesure de l’ECG et de la pression sanguine

Étanche 5ATM

Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic sont au final assez similaires, mais leurs quelques différences les orientent vers des usages spécifiques.

Ceux qui souhaitent une montre nomade et indépendante de leur smartphone s’orienteront vers une version 4G pouvant accueillir une eSIM.

Ceux pour qui un smartphone et une montre ne fonctionnent pas l’un sans l’autre pourront quant à eux opter pour une Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 4 Classic Bluetooth sans problème.

Galaxy Watch 4 Bespoke Studio : personnaliser sa montre en toute simplicité

Une fois le choix de votre produit et de son diamètre effectué, le temps est venu de personnaliser votre nouvelle montre. Et c’est une première pour Samsung qui a décidé d’élargir le champ des possibles par rapport aux itérations précédentes en proposant une large variété de matériaux et de couleurs pour ses Galaxy Watch 4 Series.

Aujourd’hui, via le Galaxy Watch Studio, vous aurez le choix entre pas moins de 28 bracelets différents répartis en cinq catégories. Il y a d’abord les bracelets en cuir hybride, les bracelets sport, sport extrême, les bracelets Milanese, et enfin les bracelets Ridge Sport. L’ensemble permet de personnaliser votre Galaxy Watch comme bon vous semble.

Bon à savoir, si vous manquez malgré tout d’inspiration, il est possible, en jetant un œil à la colonne de droite, de partir d’un design préexistant.

Pour chaque boîtier choisi, Samsung prévoit également un cadran par défaut. Pas de panique si vous avez craqué pour un autre affichage, une fois votre montre reçue, vous pourrez modifier à l’envi votre fond d’écran en piochant parmi les centaines de cadrans disponibles dans le Galaxy Store. Là encore, les Galaxy Watch 4 Series font preuve d’une très belle personnalisation.

Au final, l’outil Galaxy Watch 4 Bespoke Studio de Samsung s’avère intuitif et complet. Il vous permet, dans le confort de votre canapé, de prendre le temps de choisir une montre qui vous correspond et vous ressemble. Avec l’ensemble des options disponibles, ce sont plus d’une centaine de combinaisons qui sont mises à votre disposition. De quoi offrir ou vous offrir la montre connectée de vos rêves.