Cette montre connectée veut tester votre niveau de fatigue pour vous donner de bons conseils

Lors du CES de Las Vegas, le constructeur japonais Citizen a dévoilé sa nouvelle montre connectée CZ Smart, capable d'analyser votre état de fatigue en profondeur.

Si les véhicules électriques, les téléviseurs ou les ordinateurs représentent, comme tous les ans, le gros des annonces au CES 2023 de Las Vegas, les montres connectées ne sont pas en reste. À l’occasion du salon qui ouvrira ses portes jeudi 5 janvier, le constructeur de montre Citizen a dévoilé sa nouvelle génération de montre connectée, la Citizen CZ Smart.

Pour rappel, Citizen avait déjà lancé une première montre connectée en novembre 2020, déjà équipée du système Wear OS de Google. Pour cette nouvelle itération, l’horloger japonais a néanmoins rebattu les cartes avec des caractéristiques plus avancées et communique à la fois sur une bonne dose d’intelligence artificielle et des technologies spatiales pour analyser l’état de fatigue de l’utilisateur. Concrètement, Citizen affirme s’être appuyé à la fois sur IBM Watson Studio et sur des technologies de la Nasa pour mesurer l’état de forme ou de fatigue de l’utilisateur en fonction de ses heures de coucher et de lever, la qualité de son sommeil ou des tests de vivacité. En fonction de ces données, la montre sera alors en mesure de recommander à l’utilisateur de se reposer, de faire du sport ou de mieux dormir.

Deux formats, mais des caractéristiques identiques

Outre ces fonctionnalités liées à l’état de fatigue, la nouvelle Citizen CZ Smart est déclinée en deux formats : 41 mm casual ou 44 mm sport, avec quelques variations entre ces deux modèles :

Casual : boîtier de 41 mm

Sport : boîtier de 44 mm

Dans les deux cas, on va retrouver un écran Amoled de 1,28 pouce de diamètre avec une densité de 326 pixels par pouce. Logiquement, les bordures autour de l’écran sont donc un peu plus larges sur le modèle Sport avec une couronne autour du cadran. Dans les deux cas, Citizen annonce cependant une autonomie de « plus de 24 heures », ce qui suggère donc une batterie identique sur les deux formats. On peut également souligner que les deux montres sont dotées d’une puce Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm — et non pas de la dernière Snapdragon W5+ Gen 1 — adossée à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

La montre intègre également un accéléromètre et un gyroscope pour compter le nombre de pas, un cardiofréquencemètre pour la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang, ainsi qu’une puce GPS pour vous localiser et suivre vos entraînements en extérieur. Elle est également compatible Wi-Fi, NFC et Bluetooth et profite d’un microphone et d’un haut-parleur pour passer des appels directement depuis le poignet.

Wear OS 3 oblige, la montre est logiquement compatible avec nombre d’applications pour montres connectées. Citizen a par ailleurs décidé d’en préinstaller quelques-unes comme Alexa, Spotify, Strava, Google Fit et YouTube Music.

Pour l’heure, la Citizen CZ Smart de deuxième génération n’est annoncée qu’aux États-Unis. Elle sera proposée à partir de 350 dollars (330 euros HT) pour la version Casual et 375 dollars (353 euros HT) pour le modèle Sport.

