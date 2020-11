L’horloger Citizen lance la CZ Smart, sa première montre connectée sous Wear OS

La marque horlogère japonaise Citizen a dévoilé sa toute première montre connectée sous Wear OS, la Citizen CZ Smart.

Dans le marché des montres connectées, on trouve des marques d’électronique grand public, comme Samsung, TicWatch ou Huawei, mais également des constructeurs de montres horlogères traditionnelles, comme Fossil ou Mont-Blanc. C’est désormais également le cas de Citizen.

La marque horlogère japonaise est en effet connue pour ses montres mécaniques ou à quartz depuis plus de cent ans. Ce lundi, elle a cependant annoncé son tout premier modèle de montre connectée sous Android Wear, la Citizen CZ Smart.

Il s’agit en fait d’une montre équipée du système Wear OS de Google et de la puce Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm. Dommage, pour une montre lancée en novembre 2020, on aurait espéré un SoC plus récent, et surtout plus fluide, comme le récent Snapdragon Wear 4100. Du côté du stockage, la montre profite de 8 Go.

La Citizen CZ Smart est équipée d’un écran Oled rond et tactile de 416 x 416 pixels avec une diagonale de 1,28 pouce. On va retrouver à droite, trois boutons pour interagir avec le système. Autour de l’écran, la lunette assez large permet de donner un style sportif à la montre, sans toutefois ajouter de fonctionnalités.

Suivi GPS et mesure du rythme cardiaque

Concernant le suivi sportif justement, la montre connectée de Citizen permet de mesurer le rythme cardiaque, mais pas le SpO2 ou le VO2Max. Elle n’intègre pas non plus d’électrocardiogramme. On va cependant retrouver une fonction GPS permettant de retrouver le tracé des entraînements. Pratique pour aller courir sans forcément embarquer son smartphone avec soi.

La montre Citizen CZ Smart n’a pour l’heure été annoncée qu’aux États-Unis où elle est lancée au prix de 395 dollars, soit 332 euros HT. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite quant à une disponibilité en France.