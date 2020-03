MontBlanc Summit 2+ lancée chez Orange : une rivale de l'Apple Watch qui coûte cher.

La montre connectée MontBlanc Summit 2+ vient d'être officialisée et se dote d'une compatibilité eSIM sur le réseau Orange. Le produit veut se positionner sur un segment très haut de gamme et cela se ressent sur le prix.

Dans le domaine des montres connectées, il n’est pas facile de se faire une place, mais le marché continue d’évoluer de manière intéressante. En témoigne l’officialisation de la nouvelle MontBlanc Summit 2+. Cette nouvelle tocante ne veut faire aucun compromis et profite d’une attention particulière de Google et même d’Orange. En contrepartie, le prix pique un peu.

La marque ne cache nullement ses intentions de marcher sur les plates-bandes d’Apple — et notamment de son dernier produit, l’Apple Watch Series 5 — sur le marché. La MontBlanc Summit 2+ veut donc particulièrement mettre en avant son design soigné et ses finitions de premier ordre. Le cadran est fait d’acier ou de carbone adamantin selon la version choisie. D’ailleurs, en parlant du cadran, sachez qu’on a affaire ici à un diamètre de 43,5 mm pour une épaisseur de 13,72 mm.

Cela permet d’intégrer un écran AMOLED de 1,28 pouce profitant d’un retour haptique et recouvert par du verre saphir légèrement bombé. La montre connectée MontBlanc Summit 2+ est propulsée par un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100. C’est un petit peu dommage compte tenu du fait qu’on aurait aimé voir cet appareil embarquer le Snapdragon Wear 3300 actuellement en développement, quitte à attendre un peu plus de temps avant le lancement.

La MontBlanc Summit 2+ profite par ailleurs d’un stockage de 8 Go et d’une mémoire vive de 1 Go. Pour la batterie, comptez sur une capacité de 440 mAh livrée avec un chargeur USB-C 2.0 de 5 W dont le dock peut se positionner en mode nightstand sur votre table de chevet pour relever l’écran de la montre connectée.

Notez aussi que le produit est certifié IPx8 pour la résistance à l’eau. La MontBlanc Summit 2+ profite aussi d’une nouvelle fonctionnalité de suivi du niveau de stress et se dote, en outre, de plusieurs composants : haut-parleur, microphone, cardiofréquencemètre, baromètre, boussole, accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité ambiante. Toutefois, le clou du spectacle reste la compatibilité eSIM.

L’eSIM, Google et Orange

La MontBlanc Summit 2+ veut en effet vous permettre de recevoir ou passer des appels et d’envoyer des messages avec votre numéro de téléphone habituel, mais sans forcément avoir le smartphone à proximité. C’est donc là qu’intervient la compatibilité eSIM. Toutefois, si le produit peut s’appairer sur iOS, seuls les utilisateurs Android profitent de cette fonctionnalité eSIM.

MontBlanc a d’ailleurs collaboré avec Google pour faire de sa Summit 2+ la toute première montre connectée dont l’activation des données mobiles peut se faire directement depuis l’application mobile Wear OS de la firme de Mountain View.

Pour profiter de cette option eSIM, il faudra donc forcément un smartphone Android, mais ce n’est pas tout. Il faut aussi être client Orange. L’opérateur historique est en effet partenaire de MontBlanc au lancement de cette Summit 2+ en France et en Espagne. D’autres opérateurs seront ensuite concernés au fur et à mesure.

Un prix élevé

La MontBlanc Summit 2+ sera donc disponible chez Orange en France dès le mois d’avril. Elle vous sera proposée avec un bracelet 22 mm et dans quatre variantes pour le cadran, trois en acier (gris acier naturel, doré et couleur cuivre) et une en carbone adamantin (noir).

Le prix conseillé pour cette MontBlanc Summit 2+ n’est pas à la portée de toutes les bourses : 1170 euros. Dans le même temps, MontBlanc a également présenté le MB 01, son premier casque audio Bluetooth à réduction de bruit active.