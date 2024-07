Google Maps devient encore plus facile à utiliser sur montre connectée grâce à ces nouveautés

Google a déployé une nouvelle version de Google Maps pour les montres Wear OS qui va vous simplifier la vie au quotidien.

Alors que Samsung vient de lancer ses nouvelles montres sous Wear OS, les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, et que Google s’apprête à présenter dans quelques semaines ses Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL, Google Maps en profite pour se refaire une beauté sur montres connectées.

Comme l’a repéré le site spécialisé 9to5Google, la dernière mise à jour de l’application de cartographie permet d’intégrer en effet plusieurs nouveautés visant à rendre l’utilisation bien plus simple, notamment pour les déplacements et les itinéraires.

Des nouveautés pour les tuiles et les complications

Concrètement, c’est au niveau des tuiles, sortes de widgets situés à côté du cadran d’accueil, que Google Maps va désormais proposer davantage d’options. Désormais, la tuile va permettre à l’utilisateur de charger rapidement un itinéraire pour se rendre là où il le souhaite.

Dans cette nouvelle tuile « Search & go » (chercher et s’y rendre), il aura le choix entre trois options : une maison pour se rendre à son domicile, une mallette pour aller au bureau et un micro pour dicter l’adresse précise. Rappelons que Google Maps permet aux utilisateurs d’enregistrer l’adresse de leur domicile et de leur travail, ce qui permet ainsi de trouver son itinéraire en un simple appui sur sa montre.

L’autre nouveauté concerne cette fois directement le cadran d’accueil avec l’arrivée de nouvelles complications liées à Google Maps. Désormais, les utilisateurs peuvent en effet profiter de deux complications liées à l’application de cartographie : Search Maps (rechercher dans Maps) et Show Maps (afficher Maps). La première va vous permettre de lancer directement une recherche simplement en appuyant sur le symbole et la seconde va tout simplement ouvrir l’application sur votre emplacement.

Ces deux nouveautés sont actuellement en cours de déploiement sur Google Maps avec la version 11.137.0703.W de l’application pour Wear OS.