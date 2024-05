Setapp Mobile vs App Store : la bataille des magasins d’applications pour iPhone est lancée

Les utilisateurs de Mac connaissent bien MacPaw et son service d'abonnement Setapp, qui donne accès à plus de 240 applications pour macOS. Désormais, les utilisateurs d'iPhone peuvent également en profiter avec Setapp Mobile, le nouveau service d'abonnement de MacPaw pour iOS.

Après Altstore PAL, cette fois-ci, c’est l’arrivée de Setapp Mobile, le nouveau service d’abonnement de MacPaw qui donne accès à une sélection d’applications triées sur le volet.

Setapp Mobile : qu’est-ce que c’est ?

Si vous êtes utilisateur de Mac, vous connaissez sans doute MacPaw et son service d’abonnement Setapp, qui donne accès à plus de 240 applications pour macOS pour 11,48 € par mois. Désormais, les utilisateurs d’iPhone peuvent également en profiter avec Setapp Mobile, le nouveau service d’abonnement de MacPaw pour iOS.

Annoncé en février, Setapp Mobile est disponible pour tous les résidents européens. Il propose pour le moment 17 applications, auxquelles viendront s’ajouter d’autres dans les prochains jours.

Parmi ces applications, on retrouve le service VPN de MacPaw, ClearVPN, son outil de nettoyage, CleanMyiPhone, ainsi que des applications de productivité comme les notes, les rappels, la gestion des tâches, etc.

Comparer Setapp Mobile à l’App Store est quelque peu injuste. Le premier date de plus d’une décennie et propose des milliers d’applications et de jeux, tandis que Setapp Mobile vient tout juste d’arriver sur iOS et propose pour le moment une sélection limitée d’applications.

Cependant, Setapp Mobile ne prétend pas non plus être pareil que l’App Store. Si l’on regarde MacPaw pour Mac, il s’agit d’un magasin d’applications sélectionnées pour des tâches très spécifiques. Si vous voulez des tonnes d’applications et de jeux, vous disposez déjà de l’App Store pour cela.

En revanche, si vous cherchez une sélection d’applications de qualité pour des tâches spécifiques, Setapp Mobile pourrait être une alternative intéressante à l’App Store. D’autant plus que MacPaw propose 30 jours d’essai gratuit pour tester son service.