Galaxy Ring : la bague de Samsung n’est pas encore lancée qu’elle est déjà menacée

Au lendemain de l'annonce de la Samsung Galaxy Ring, Oura, actuel leader du marché des bagues connectées, a salué l'arrivée d'un nouveau concurrent avec des menaces à peine voilées concernant ses brevets.

Cette semaine a marqué profondément le marché des bagues connectées de santé. Ce secteur, jusqu’à présent réservé à une poignée de constructeurs justement spécialisés dans les anneaux de santé, comme Oura, Ultrahuman ou Circular, a vu l’arrivée d’un nouvel acteur d’une tout autre dimension : Samsung. La firme coréenne a en effet profité de l’annonce de ses Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra pour annoncer qu’elle travaillait au lancement de sa première bague, la Samsung Galaxy Ring.

Forcément, restait à savoir comment cette annonce serait accueillie par les constructeurs déjà en place et notamment par le leader du secteur, la start-up Oura. Le fabricant finlandais s’est en effet lancé sur le segment des bagues connectées il y a près de 10 ans avec un premier modèle lancé en 2015. Surtout, les quelques visuels partagés par Samsung suggèrent que la Galaxy Ring reprendra certains éléments de la Oura Ring 3, notamment avec les trois excroissances à l’intérieur de la bague afin de mieux analyser les données de fréquence cardiaque ou de saturation en oxygène.

L’intérieur de la Oura Ring 3 // Source : Brice Zerouk – Frandroid La Samsung Galaxy Ring // Source : Samsung

Interrogé par le site Android Central, Oura s’est d’abord félicité de l’arrivée d’un nouvel acteur qui, d’après la firme, vient confirmer l’intérêt des bagues connectées, tout en mettant en avant son expérience dans le domaine :

Depuis notre fondation il y a plus de dix ans, nous avons investi sans relâche pour créer la meilleure bague connectée pour donner une voix à chaque corps. Nos utilisateurs vont de la Gen Z aux boomers, des athlètes professionnels à ceux qui veulent améliorer leur sommeil et leur santé, des femmes qui suivent leur cycle menstruel à ceux qui veulent gérer leur stress. […] De nouveaux acteurs sur le marché viennent valider cette catégorie et nous poussent à viser plus haut pour servir nos utilisateurs et notre communauté.

Sur le papier, cette déclaration est plutôt classique de la part d’un acteur installé. Oura semble se féliciter de l’arrivée de la Galaxy Ring et indique y voir un défi pour améliorer encore ses produits grâce à cette concurrence accrue.

Oura se dit prêt à faire valoir ses nombreux brevets

Néanmoins, une autre phrase d’Oura n’est pas sans poser de question : « Avec de nouvelles fonctions lancées régulièrement, Oura a le portefeuille de propriété intellectuel le plus étoffé — à la fois matériel et logiciel — pour le format des bagues connectées, avec plus de 100 brevets obtenus, 270 brevets en attente et plus de 130 marques commerciales enregistrées ».

Concrètement, Oura vient donc rappeler ici à Samsung qu’elle a à sa disposition de nombreux brevets dans le domaine des bagues de santé et, entre les lignes, qu’elle n’hésitera pas à les faire valoir si Samsung propose des technologies trop proches de celles développées pour les bagues Oura Ring. Ce n’est pas un vœu pieu et on sait que Oura a pris pour habitude d’attaquer en justice certains de ses concurrents. Ça a pu être le cas de l’entreprise française Circular par le passé ou, plus récemment, de la firme indienne Ultrahuman, attaquée pour violation de la propriété intellectuelle d’Oura. Reste à voir si la firme finlandaise prendra le risque d’aller aussi loin face à Samsung, un mastodonte industriel avec bien davantage de moyens.