MontBlanc MB01 : le premier casque Bluetooth de la marque coûte 600 euros

Le MontBlanc MB01 est le tout premier casque Bluetooth audio de la marque. Celui-ci mise sur des finitions haut de gamme pour tenir dans le temps et s'adapter aux besoins des personnes voyageant régulièrement.

MontBlanc a présenté cette nuit sa montre connectée Summit 2+, mais ce n’est pas le seul nouveau produit de la marque qui a également dévoilé son tout premier casque audio Bluetooth : le MontBlanc MB01.

Celui-ci veut s’adresser tout particulièrement aux personnes qui voyagent beaucoup avec un design en aluminium censé lui offrir une confortable légèreté sur le crâne ou autour du coup. Le MontBlanc est un casque circum aural, recouvrant donc totalement l’oreille. Le produit veut se donner des aspects luxueux avec l’intégration de véritable cuir de mouton.

La marque promet une belle ergonomie avec MontBlanc MB01 qui se plie facilement pour être transporté sans souci. On retient surtout qu’il offre une suppression active du bruit et qu’il promet une autonomie de plus de 20 heures. Misez aussi sur du Bluetooth 5.0 et une prise en charge des normes aptX, cVc et AAC. Autre argument mis en avant : c’est un expert renommé du monde de l’audio, Alex Rosson, qui s’est occupé de la signature sonore de ce casque.

Trois boutons physiques sur le côté permettent de contrôler votre musique, d’accéder à quelques fonctions ou de lancer Google Assistant. Sur votre smartphone, une application iOS ou Android vous permettra d’affiner vos préférences.

Près de 600 euros

MontBlanc insiste vraiment sur la durabilité de son MB01 qui jouit, selon la marque, d’excellentes finitions. C’est sans doute pourquoi ce casque audio Bluetooth est annoncé au prix conseillé de 590 euros.

Vous trouverez le MontBlanc MB01 en trois coloris différents. L’appareil ne sera toutefois pas disponible dans « les magasins tech traditionnels », nous indique un responsable. Il faudra se rendre dans une boutique MontBlanc ou alors auprès de quelques revendeurs spécialement choisis par la marque qui veut en effet s’assurer que le client profite de toutes les explications nécessaires en achetant ce produit. En France, la Fnac fait partie de ces revendeurs.