Amazfit lance sa T-Rex Ultra, une montre connectée haut de gamme qui a les crocs

Amazfit lance à son tour une montre connectée haut de gamme vouée aux utilisateurs de l'extrême : l'Amazfit T-Rex Ultra. Cette nouvelle toquante est d'ores et déjà disponible en France à moins de 500 euros.

Amazfit a donné le coup d’envoi de sa nouvelle T-Rex Ultra sur le marché. Mouture la plus haut de gamme de la lignée T-Rex, elle s’adresse aux sportifs les plus exigeants et intrépides, visant peu ou prou le même marché que l’Apple Watch Ultra lancée l’année dernière. La différence ? En tout premier lieu, le prix. L’Amazfit T-Rex Ultra est affichée à partir de 469,90 euros en France, contre 999 euros en prix de départ pour sa rivale.

Pour ce prix, la nouvelle tocante connectée d’Amazfit dispose d’une belle fiche technique et d’un boîtier compact (47,3 x 47,3 x 13,45 mm pour 89 grammes, hors bracelet), composé d’une couronne en acier inoxydable avec un cadre central en polymère. La montre est par ailleurs équipée de quatre boutons physiques et dispose d’une résistance à l’eau 10 ATM / 100 mètres.

Écran AMOLED et autonomie qu’on nous promet généreuse

Pièce maîtresse, l’écran de cette T-Rex Ultra est basé sur la technologie AMOLED et profite d’une diagonale de 1,39 pouce pour une définition de 454 x 454 pixels (avec une finesse d’affichage de 326 ppp). En tirant parti d’une batterie de 500 mAh, Amazfit promet en outre une autonomie conséquente, estimée à un maximum de 20 jours. Une estimation sérieusement revue à la baisse si le mode « GPS de précision » est activé : tablez dans ce cas sur un maximum de 28 heures avant l’extinction des feux.

Source : Amazfit

Pour le reste, l’Amazfit T-Rex Ultra embarque un capteur biométrique BioTracker PPG, permettant notamment de mesurer le taux d’oxygène dans le sang et de surveiller la fréquence cardiaque. La montre dispose enfin d’une connectivité Dual-Bande et d’une localisation via six systèmes de positionnement par satellite. Attention par contre : elle se limite à une compatibilité Wi-Fi à 2,4 GHz et à du Bluetooth 5.0 BLE seulement.

Disponible dès maintenant, l’Amazfit T-Rex Ultra est déclinée en deux coloris : noir et « Sahara ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.