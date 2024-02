Samsung Galaxy S24 : ce code promo RhinoShield exclusif permet de le protéger à prix réduit

Vu leur prix, il est impératif d’offrir une protection adéquate aux nouveaux fleurons de Samsung. Cela tombe bien, RhinoShield étoffe son catalogue avec une nouvelle série de coques et accessoires pour les Galaxy S24.

Pour éviter de dépenser une petite fortune dans d’éventuelles réparations, le mieux reste d’utiliser une coque pour protéger son smartphone flambant neuf. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un modèle ultra-haut de gamme comme le Samsung Galaxy S24.

Encore faut-il trouver une protection vraiment efficace et qui ne dénature pas le charmant design du Galaxy S24. Par chance, nul besoin de chercher longtemps : l’équipementier RhinoShield a pile ce qu’il faut. La marque lance même un code promo exclusif frandroid24 qui permet d’économiser 10 % sur la commande.

Une protection adaptée

RhinoShield propose toute une gamme de coques solides et autres protections d’écran adaptées aux derniers-nés de Samsung. Car les Galaxy S24 ont beau être entièrement parés de verre Gorilla Glass Victus 2, la moindre chute peut leur être fatale.

La meilleure protection reste donc la coque SolidSuit. Celle-ci recouvre le dos et les bordures du Galaxy S24 afin de protéger ces zones particulièrement sensibles. Surtout, elle est composée uniquement de polymère. Un choix aussi bien pratique qu’écologique. Pratique, car sa solidité, son form-factor et le fait qu’elle soit parfaitement ajustée à l’appareil lui permettent d’encaisser efficacement les chocs causés par des chutes. Écologique, car les coques RhinoShield n’utilisent que ce matériau, qui a l’avantage d’être simple à produire. Le constructeur parvient donc à réduire son empreinte carbone, tout en proposant des coques recyclables à l’infini.

Pour celles et ceux qui s’inquiètent de la sécurité de l’écran des Galaxy S24, RhinoShield met à disposition un film de protection souple, anti-choc et anti-rayure. Une surcouche qui s’applique facilement grâce à un cadre d’alignement fourni. Une protection d’écran en verre trempé est également disponible. Non contente d’être waterproof, elle résiste aisément à un voyage avec des clés dans une poche. Le tout sans réduire la qualité de l’affichage ou la sensibilité tactile.

Tout pour le design

Outre une fiche technique léchée, l’intérêt d’un smartphone haut de gamme est souvent son design soigné et luxueux. Bien entendu, les Samsung Galaxy S24 ne dérogent pas à la tradition. Les équiper d’une coque peut donc donner le sentiment de les « dénaturer », voire leur donner une esthétique de jouet.

Conscient de ce potentiel « frein psychologique », RhinoShield a conçu un design sobre pour ses coques SolidSuit, avec une série de coloris discrets, allant du bleu au vert en passant par le rose ou le marron.

Surtout, l’équipementier permet une large personnalisation des coques pour obtenir un rendu unique. L’usager peut donc affubler sa coque d’un dessin unique conçu par RhinoShield ou bien d’une illustration issue de collaboration avec des univers tiers, comme One Piece, Paiheme Studio, Jujutsu Kaisen ou encore Van Gogh Museum. Il est même possible d’imprimer la photo de son choix au dos de la coque. Parfait pour constamment garder un œil sur son animal de compagnie.

Des accessoires pour tous les goûts

Comme pour les iPhone, RhinoShield propose une myriade d’accessoires pour améliorer son expérience utilisateur avec les Galaxy S24. Si ses coques SolidSuit sont compatibles MagSafe, il est possible d’acquérir un unique anneau aimanté pour rendre n’importe quelle coque compatible avec ce système d’attache.

Des lanières sont également de la partie pour le transport, ainsi que des grips pour offrir une meilleure prise en main. RhinoShield a même conçu une gourde intégrant un support MagSafe.

Baptisée AquaStand, celle-ci peut se transformer en pied pour soutenir son téléphone, et ainsi éviter de le poser par terre lors d’une séance de sport par exemple. Le tout en remplissant la fonction classique d’une gourde, à savoir : transporter de l’eau ou une boisson chaude.

