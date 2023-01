Cette barre de son monstrueuse propose jusqu’à 11.4.6 canaux pour un prix extravagant

Le constructeur japonais Nakamichi a dévoilé une nouvelle barre de son capable de produire jusqu'à 21 canaux à l'aide de rien de moins que 31 haut-parleurs.

Fait assez rare pour le souligner, le CES de Las Vegas n’a pas été particulièrement propice à l’annonce de nouvelles barres de son par les constructeurs de téléviseurs cette année. Outre LG, seul JBL a présenté un nouveau modèle durant l’édition 2023 parmi les constructeurs grand public.

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que les barres de son sont complètement absentes du salon. Le constructeur japonais Nakamichi, spécialisé dans le domaine de la hi-fi et de l’audio de salon, a ainsi profité du CES pour présenter une barre de son aux caractéristiques superlatives.

La nouvelle Nakamichi Dragon est en effet une barre de son pouvant se targuer d’embarquer un total de 31 haut-parleurs pour un son en 11.4.6 canaux. Dans le détail, on va donc retrouver 11 canaux horizontaux, six canaux verticaux (quatre dans la barre en elle-même et deux dans les enceintes arrière) et rien de moins que quatre voix pour les basses, réparties en deux caissons. De quoi proposer un volume de 125 dB et une puissance de 3000 watts. Pour les haut-parleurs verticaux permettant d’émuler un son venant du haut de la pièce, le site TechHive rapporte avoir incliné les transducteurs de la barre de 10 et 20 degrés pour améliorer la spatialisation. Les enceintes arrières sont quant à elle dotées de cinq haut-parleurs dont deux tweeters et un transducteur orienté vers le haut et orientable à 180 degrés pour s’accorder parfaitement à la forme et à la surface de la pièce.

La première barre de son compatible DTS:X Pro

Pour gérer autant de canaux, la Nakamichi Dragon est bien évidemment compatible avec l’audio spatial Dolby Atmos, mais pas seulement. Il s’agit également de la première barre de son compatible avec le format DTS:X Pro. Celui-ci va permettre une gestion de la scène sonore jusqu’à 32 haut-parleurs, contre 11 haut-parleurs au maximum pour le DTS:X classique. Notons par ailleurs que la barre de son de Nakamichi affiche également des dimensions impressionnantes avec une largeur de 58 pouces, soit 147 cm, qui sera surtout adaptée aux téléviseurs d’au moins 65 pouces de diagonale. La barre de son est également compatible Bluetooth avec un support de l’aptX HD.

La barre de son Dragon de Nakamichi ne sera cependant pas donnée, loin de là. Pour l’instant annoncée uniquement aux États-Unis, elle y sera commercialisée au tarif de 3499 dollars, soit 3322 euros HT, dans le courant du second trimestre.

