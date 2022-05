Découvrez OneOdio, la marque qui fait le pari de la qualité au juste prix

Fondée il y a une dizaine d'années, OneOdio est une société spécialisée dans la fabrication de matériel audio, en particulier des casques. Son pari ? Proposer des produits de qualité, sans pour autant faire gonfler inutilement la facture. Coup de projecteur sur cette marque au positionnement pour le moins intéressant.

Le marché du matériel audio, en particulier sur le segment des casques et des écouteurs, est partagé entre deux tendances. D’un côté, des marques qui proposent des produits peu onéreux, mais à la qualité discutable. De l’autre, des marques hyper connues dont le catalogue regorge de produits premium, mais aux tarifs particulièrement salés. Difficile donc, de trouver un entre-deux satisfaisant tant au niveau de la qualité que du prix.

C’est là qu’interviennent des marques comme OneOdio. Fondée il y a plus de dix ans, cette entreprise chinoise a pour volonté de proposer son matériel audio au meilleur prix (souvent sous la barre des 100 euros), sans pour autant lésiner sur la qualité de fabrication et les performances. En résulte une gamme de produits qui se destine aux audiophiles ne disposant pas d’un budget extensible. Une philosophie et un positionnement assez rare pour être souligné et dont OneOdio se fait le porte-parole avec ses casques tels que OneOdio A70 ou le OneOdio Pro50.

La proposition de OneOdio : rendre accessible au plus grand nombre un son de qualité

La philosophie de OneOdio repose sur un double constat, assez simple. Tout d’abord, que la musique est un élément essentiel de l’expérience humaine. Ensuite, que les casques de qualité ont un coût, souvent très élevé, qui les rend inaccessibles au plus grand nombre.

La société s’est donc lancé comme défi de trouver l’équilibre entre produits de qualité et tarif abordable. Et OneOdio semble bien avoir remporté son pari : implantée dans plus de 30 pays à travers le monde, la marque propose aujourd’hui une vaste gamme de produits répondant aux principaux besoins des DJ amateurs et amoureux du son qui ne peuvent se permettre de mettre des sommes astronomiques dans leur matériel audio.

Afin d’arriver à ce résultat, OneOdio a travaillé sur plusieurs axes, qui font la force de ses produits. En premier lieu, le design de ses casques, qui mise avant tout sur la robustesse et le confort. La plupart des modèles, comme ceux issus des gammes Pro ou Monitor, s’avèrent assez massifs, avec de larges arceaux rembourrés et des oreillettes garnies de coussinets en mousse qui les rendent à la fois résistants et agréables à porter durant de longues sessions. OneOdio a toutefois dû faire quelques concessions sur les matériaux et opter pour une majorité de plastique afin de faire baisser les coûts de production.

Là où le constructeur n’a par contre pas lésiné en revanche, c’est du côté du matériel audio. La très grande majorité des casques est équipé de hauts parleurs de 50 mm avec un aimant au néodyme et une impédance aux alentours de 32 ohms. Une valeur idéale pour la plupart des utilisations et qui empêche la distorsion du son. Certains modèles, comme le Monitor 80, possèdent même une impédance de 250 ohms, qui leur permet d’être utilisés sans aucun problème sur des amplis ou des tables de mixage afin de profiter d’un son plus fin et plus ample.

OneOdio a aussi très largement réfléchi ses produits en termes d’usage et propose quelques fonctionnalités particulièrement intéressantes et bien pensées. La très grande majorité des casques possède par exemple deux sorties Jack, une de 3,5 mm et une de 6,5 mm qui lui permet d’être relié à deux sources distinctes, ou de partager le son avec un autre casque. Chaque casque est d’ailleurs vendu avec les câbles ad hoc. Selon les modèles, il est aussi possible de trouver une connexion Bluetooth ou de la réduction de bruit active sans pour autant que cela ne fasse gonfler la facture au-delà des 100 euros.

Quels sont les produits phares de OneOdio ?

OneOdio Monitor 60 et Monitor 80 : des casques conçus pour les audiophiles exigeants

Le Monitor 80 est sans aucun doute le casque le plus évolué de OneOdio. Son impédance de 250 ohms lui offre un rendu sonore parmi les plus précis, sans distorsion ni perte de fréquences. Doté de coussinets d’oreille recouverts de velours, et d’un arceau réglable, il s’avère aussi très confortable à l’usage, y compris durant de longues sessions d’écoute. Le Monitor 80 est ainsi parfaitement adapté pour le mixage ou le mastering. Le OneOdio Monitor 80 est proposé à moins de 100 euros.

Le Monitor 60 de son côté est parfait pour les amateurs qui souhaitent bénéficier d’une qualité de son supérieure lors de leurs activités liées au son. Compatible aussi bien avec des instruments de musique que des amplis ou une tablette, il offre une jolie polyvalence qui en fait un partenaire idéal pour la vie de tous les jours.

OneOdio A70 : un casque Bluetooth qui mise sur l’autonomie

Avec son A70, OneOdio propose un casque Bluetooth adapté à un usage quotidien. Équipé de haut-parleurs de 40 mm restituant un son grave et chaud, il se démarque surtout par une excellente autonomie qui culmine à presque 72 heures en utilisation normale. Petit plus appréciable, son micro à réduction de bruit CVC 8.0 qui permet d’améliorer la qualité de vos appels en diminuant les interférences extérieures. Un must pour ce casque proposé à moins de 50 euros.

OneOdio Pro50 : l’illustration parfaite de la philosophie OneOdio

Avec pour volonté de proposer un casque “pro” pour moins de 50 euros, OneOdio nous livre avec son Pro50 une prestation satisfaisante. Ses haut-parleurs 50 mm offrent un rendu des basses poussé, tandis que sa construction mise à la fois sur le confort et le faible encombrement. Le Pro 50 peut se replier sur lui-même grâce à ses charnières et ses oreillettes pivotant à 180 degrés sur deux axes.

