OnePlus Bullets Wireless Z : les nouveaux écouteurs sans fil rois de l’autonomie

En marge de la présentation de ses OnePlus 8 et 8 Pro, OnePlus dévoilait les Bullets Wireless Z, ses nouveaux écouteurs sans fil. S’ils ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs ils se distinguent par une qualité audio améliorée et une autonomie record.

Le 14 avril 2020, OnePlus dévoilait les OnePlus 8 et 8 Pro, ses deux nouveaux smartphones (très) haut de gamme plutôt convaincants. Comme lors des précédents keynotes, le constructeur avait réservé quelques petites surprises. En plus du chargeur rapide sans fil Warp Charge 30, OnePlus a officialisé les Bullets Wireless Z, de nouveaux écouteurs sans fil.

Même design et nouveaux coloris

Déclinés en quatre coloris (noir, bleu, mint et oat) ils reprennent le design de leurs prédécesseurs. Toujours pas de true wireless chez OnePlus, les nouveaux Bullets sont toujours reliés par un cordon que l’on pose autour du cou. Les deux batteries sont toujours parfaitement positionnées et assureront un maintien au niveau des épaules. OnePlus intègre toujours un petit module de contrôle sur le cordon gauche. Malgré tous ces éléments, le constructeur promet que « les OnePlus Bullets Wireless Z sont ultra légers ».

Pour aller plus loin

Test du OnePlus 8 Pro : un premier pas prometteur chez les flagships

Enfin, les écouteurs sont certifiés IP55 : ils résistent donc aux gouttes d’eau et à la sueur. Cela tombe bien, leur format devrait convaincre les sportifs et amateurs de jogging. Aucune crainte donc pour se maintenir en forme les jours de pluie.

Qualité audio améliorée et autonomie record

Si en apparence les coloris sont les seuls éléments distinctifs par rapport aux précédents modèles, ces Bullets Wireless Z renferment pas mal de nouveautés. À commencer par le matériel audio. OnePlus promet une qualité audio largement améliorée grâce à l’intégration d’un « transducteur dynamique de 9,2 mm » promettant de meilleures basses et un son plus riche. Les joueurs et amateurs de films/séries seront également ravis d’apprendre que OnePlus a considérablement réduit la latence.

Enfin, les Bullets Wireless Z se distinguent par leur autonomie record. OnePlus promet jusqu’à 20 heures d’écoute continue et une compatibilité avec la recharge rapide Warp Charge 30. En 10 minutes, les écouteurs peuvent récupérer près de 10 heures d’autonomie !

Ces nouveautés sont d’autant plus intéressantes que OnePlus propose ses Bullets Wireless Z au prix de 49,95 euros, soit deux fois moins chers que les Bullets Wireless 2 lancés l’année dernière. À ce tarif, le constructeur devrait donc en écouler par palettes. Enfin, s’ils sont à la hauteur des espérances.