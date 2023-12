Avec ces écouteurs Bluetooth pas besoin de dépenser une fortune pour avoir la réduction de bruit active

Des écouteurs True Wireless avec la réduction de bruit active, une bonne autonomie et qui en plus ne coûtent pas un bras ? C’est ce que vous propose en résumé Baseus avec les Bowie MA10.

Est-ce qu’une paire d’écouteurs doit forcément coûter cher pour être efficace ? Une question que l’on peut légitimement se poser lorsque l’on voit les disparités, de performances comme de prix, qui existent entre des modèles d’entrée de gamme et leurs homologues situés à l’autre bout du spectre. Néanmoins, et même si une paire d’écouteurs haut de gamme sera toujours plus performante, tout le monde n’a pas plusieurs dizaines (voire centaines) d’euros à dépenser pour s’équiper.

Cela signifie-t-il qu’il est impossible de s’équiper de matériel efficace pour un prix raisonnable ? Pas vraiment. Il existe une vaste gamme de produits plutôt bien fichus, avec des fonctionnalités utiles et intéressantes, qui ont aussi l’avantage de ne pas être onéreux. Les Baseus Bowie MA10 appartiennent à cette catégorie. Avec un prix de lancement fixé à 29,99 euros, ces écouteurs Bluetooth ont de sérieux arguments, réduction de bruit active en tête, à faire valoir pour s’installer sur vos oreilles. D’autant plus qu’il est possible, en ce moment, de faire tomber ce prix de presque 10 euros sur Amazon.

Une réduction de bruit active efficace

Si vous avez déjà testé la réduction de bruit active, vous savez qu’il est difficile de s’en passer une fois que l’on y a goûté. Trouver des écouteurs abordables qui proposent cette fonctionnalité n’a toutefois rien de simple. Avec les Bowie MA10, Baseus met la réduction de bruit active à la portée de toutes les bourses, et le fait de manière satisfaisante.

Le constructeur n’a d’ailleurs pas fait les choses à moitié puisqu’il propose là une réduction de bruit active (ANC) hybride qui combine à la fois les avantages de l’ANC à action anticipée et de l’ANC à retour. De quoi offrir une réduction des bruits ambiants pouvant aller jusqu’à 48 décibels et permettre de se concentrer sur la musique et rien que la musique.

Pour ne rien gâcher, les micros extérieurs (nécessaires à l’ANC à action anticipée) sont aussi utilisés pour filtrer les bruits ambiants lors des appels, et ne laisser passer que la voix de l’utilisateur.

Jusqu’à 140 heures de musique avec une seule charge

Autre point sur lequel Baseus n’a pas lésiné : l’autonomie. Les Bowie MA10 bénéficient, de base, d’une autonomie de huit heures lorsqu’ils sont chargés à plein. Soit l’équivalent d’une bonne journée d’écoute. Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que ces écouteurs sont livrés avec un boitier de charge qui peut pousser l’autonomie à 140 heures sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit.

Pour ne rien gâcher, ce boitier propose une charge rapide pour les écouteurs. De quoi récupérer deux heures d’autonomie en à peine 10 minutes. Quant au boitier, comptez 90 minutes pour une charge complète.

Des écouteurs polyvalents pour un usage quotidien

En matière d’écouteurs, le confort est une donnée on ne peut plus importante, surtout si l’on est amené à le porter durant de longues heures. Voilà pourquoi Baseus a travaillé sur un design capable de s’adapter à la plupart des morphologies, ainsi que sur la légèreté de ses Bowie MA10. Différents embouts et crochets d’oreilles interchangeables sont ainsi proposés pour s’adapter au pavillon et au conduit auditif.

Parfaits pour travailler ou écouter de la musique dans la rue, les Bowie MA10 peuvent aussi être utilisés lorsque vous faites du sport. Ils bénéficient d’une certification IPX6, ce qui signifie qu’ils sont imperméables à la sueur et à l’eau. La présence du Bluetooth 5.3 et d’un appairage multiple rendent leur utilisation, et le switch d’un appareil à l’autre au fil de la journée, d’une simplicité enfantine.

Et le son dans tout ça ?

En voilà une bonne question lorsqu’il est question de périphérique audio. Équipés de diaphragmes en titane plaqué et d’un aimant au néodyme (N52), les haut-parleurs installés dans les Bowie MA10 proposent un son très satisfaisant, qui mise sur les graves, pour des écouteurs proposés à ce tarif.

Les amateurs de bon son seront aussi ravis d’apprendre que l’application Baseus propose de nombreuses options dont un égaliseur qui permet de personnaliser le rendu des écouteurs selon son propre goût.

Les Bowie MA10, initialement proposés à 29,99 euros, bénéficient en ce moment d’un coupon de réduction Amazon et du code de réduction LOG3JSOS. Une fois combinés, ils permettent de faire descendre la facture à 20,99 euros, soit une économie de 30 %.