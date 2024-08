Écran plus grand, son plus immersif et plus de polyvalence pour ces écouteurs JBL

JBL vient de dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs haut de gamme, les Tour Pro 3, dotés d’un étui de recharge intelligent et de fonctionnalités audio avancées. Un concentré de technologies visant à offrir une expérience d’écoute immersive et personnalisée. En voici tous les détails.

Tour Pro 3 // Source : JBL

Après les écouteurs intra-auriculaires originaux JBL Tour Pro 2 et JBL Live Beam 3 (dont vous pouvez lire notre test complet) qui sont accompagnés d’un étui doté d’un écran tactile, JBL annonce l’arrivée sur le marché des Tour Pro 3. Ces nouveaux modèles sont associés à un nouveau boîtier qui offre une surface d’affichage plus grande, de 1,57 pouce contre 1,45 pouce précédemment. Cela permet notamment d’avoir une meilleure visibilité des informations qui sont affichées comme les titres des chansons, le niveau de la batterie ou l’heure, tout simplement. En outre, il est possible de personnaliser l’affichage avec une photo personnelle.

Mais ce n’est pas tout puisque l’écran de l’étui des Tour Pro 3 peut désormais servir de transmetteur audio pour utiliser les écouteurs avec des sources sans Bluetooth comme dans un avion, par exemple. JBL fournit d’ailleurs deux câbles (USB-C et jack 3,5 mm) pour faciliter la connexion à différents appareils.

En outre, on peut aussi compter sur l’intégration de la technologie Auracast afin de connecter plusieurs appareils compatibles au boîtier.

Une immersion sonore poussée

Sur le plan audio, JBL n’a pas lésiné sur les technologies embarquées. Chaque écouteur est équipé d’un système à double haut-parleur hybride : un transducteur dynamique de 11 mm pour les basses fréquences, associé à une armature équilibrée pour les aigus. Rappelons que les Tour Pro 2 n’embarquaient qu’un seul transducteur de 10 mm. D’après JBL, cette nouvelle configuration permet d’obtenir un son haute résolution certifié Hi-Res Audio.

Tour Pro 3 // Source : JBL

Les Tour Pro 3 prennent également en charge le codec LDAC, permettant de transmettre jusqu’à trois fois plus de données audio que le Bluetooth standard. De quoi satisfaire les audiophiles les plus exigeants. Le Bluetooth supporte désormais la technologie LE Audio pour une consommation moindre tout en conservant une qualité cohérente. Comme les précédents, ils prennent en charge les protocoles d’appairage rapide Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, facilitant la connexion avec les appareils Android et Windows.

En plus, l’immersion sonore est renforcée par la technologie JBL Spatial 360 avec suivi des mouvements de la tête. Cette fonctionnalité créée une scène sonore tridimensionnelle qui s’adapte aux mouvements de la tête, donnant l’impression que les sons proviennent de l’extérieur plutôt que des écouteurs eux-mêmes.

Les modes Smart Ambient et Smart Talk visent quant à eux à garder l’utilisateur connecté à son environnement. Le premier adapte le volume de la musique en fonction du niveau sonore ambiant, tandis que le second met automatiquement la lecture en pause lorsqu’une conversation est détectée.

Source : JBL

Réduction de bruit et clarté des appels

Comme on peut s’y attendre sur des écouteurs haut de gamme, la réduction de bruit active est de la partie, mais selon la marque, elle est plus performante. Ainsi, JBL met en avant sa technologie « Véritable Réduction de Bruit Adaptative 2.0 », capable de s’ajuster en temps réel à l’environnement sonore. Pour les appels, les Tour Pro 3 sont équipés de six microphones au total. Deux micros externes sur chaque écouteur forment un faisceau pour capter la voix, tandis qu’un micro interne isole les bruits parasites. Le tout est géré par un algorithme baptisé JBL Crystal AI, censé optimiser la clarté des conversations.

La marque a également pensé aux utilisateurs professionnels puisqu’ils sont certifiés Zoom afin de garantir une qualité optimale lors des visioconférences. Un égaliseur d’appels permet en outre d’ajuster la manière dont la voix est perçue par les interlocuteurs.

Pour aller plus loin, JBL propose aussi plusieurs outils pour adapter l’expérience d’écoute aux préférences de chacun. La technologie Personi-Fi 3.0 permet d’établir un profil d’écoute personnel en se basant sur divers paramètres. En outre, une fonction d’amplification du son personnel offre la possibilité de régler l’équilibre entre les écouteurs gauche et droit, et même d’amplifier le volume des conversations jusqu’à 20 décibels.

Tour Pro 3

Autonomie et connectivité des JBL Tour Pro 3

Côté autonomie, JBL annonce jusqu’à 11 heures d’écoute avec la réduction de bruit désactivée, plus 33 heures supplémentaires grâce à l’étui de recharge. Avec la réduction de bruit active, ces chiffres passent respectivement à 8 et 24 heures. Une charge rapide de 11 minutes permet de gagner 3 heures d’écoute supplémentaires. Les Tour Pro 3 sont compatibles avec la recharge sans fil. Ils s’interfacent avec une application mobile dédiée. Celle-ci donne accès à de nombreux réglages : égalisation, paramètres de réduction de bruit, personnalisation des commandes tactiles, etc. C’est également via cette application que l’on peut personnaliser l’affichage de l’étui de recharge intelligent.

Les écouteurs JBL Tour Pro 3 sont livrés avec cinq tailles d’embouts en silicone, une paire d’embouts en mousse pour une meilleure isolation passive, ainsi que divers câbles de recharge et de connexion audio.

Prix et disponibilité des écouteurs JBL Tour Pro 3

Les nouveaux écouteurs JBL Tour Pro 3 sont déclinés en noir ou marron clair pour un prix de 299 euros et disponibles à partir de mi-septembre.