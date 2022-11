Ultimate Ears lance des écouteurs qui se moulent à la forme de vos oreilles

Ce sont des écouteurs atypiques qu'Ultimate Eats a présentés. La filiale du Suisse Logitech est en effet parvenu à mettre au point des intras True Wireless capables de modeler automatiquement leur embout pour s'adapter à toutes les formes d'oreilles.

Mise à jour du 07/11/2022 : Ultimate Ears a finalement annoncé, deux ans après leur sortie outre-Atlantique, la commercialisation des UE Fits en France. Les écouteurs sont proposés en trois teinte (bleu nuit, gris et lila), depuis le 27 octobre au tarif de 229,99 euros.

Article du 02/10/2020 : C’est une petite prouesse technique que va nous proposer l’américain Ultimate Ears avec ses UE Fits. Ces nouveaux écouteurs intra-auriculaires et True Wireless disposent en effet d’embouts en gel capables de s’ajuster automatiquement en fonction de la forme des oreilles de chaque utilisateur. Cette technologie bénéficie de toute l’expérience des ingénieurs du groupe, spécialisé à l’origine dans la fabrication de systèmes In-Ear, des dispositifs (bien souvent fabriqués sur-mesure) conçus pour donner aux musiciens un retour audio optimal en concert.

Mais la grande force de ces écouteurs est en premier lieu de ne pas être un vague prototype promis à une commercialisation dans quelques années. Ils sont opérationnels et arriveront sur le marché dès cet automne aux États-Unis, où les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes à un montant de 199 dollars. Pour plus de transparence, la marque promet en outre une période d’essai de 30 jours aux utilisateurs de ses UE Fits.

Moins d’une minute pour un écouteur parfaitement adapté à votre oreille

Comme le rapporte Engadget, le fonctionnement des UE Fits est dans l’absolu relativement simple. Ultimate Ears mise sur des LED ajoutées dans l’écouteur, près de l’embout. Ces derniers permettront de mesurer l’entrée du conduit auditif une fois l’écouteur placé dans l’oreille et l’application lancée pour la première configuration. La suite de l’opération se passe au niveau des embouts en gel des UE Fit. La technologie mise au point par Ultimate Ears est capable de solidifier ce gel pour qu’il s’adapte au mieux à chaque oreille.

Cette méthode permet d’ajuster de manière dynamique l’écouteur à l’oreille en moins de 60 secondes, assure Ultimate Eats. Elle est par ailleurs censée rendre l’utilisation prolongée confortable, tout en permettant une meilleure isolation passive. Pour le reste, les UE Fits embarquent des drivers de 10 mm et pour de meilleures basses et disposent d’une certification IPX3. Ils sont aussi compatibles avec Google Assistants et Siri. En matière d’autonomie, UE annonce 8 heures d’écoute continue sur une seule charge pour les écouteurs, et jusqu’à 20 heures pour le boîtier. Ces nouveaux écouteurs seront enfin disponibles en trois coloris : gris, lilas et noir.

