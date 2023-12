Cette enceinte Bluetooth est parfaitement adaptée à votre meuble Ikea

Le constructeur danois Tangent a dévoilé une enceinte Bluetooth parfaitement adaptée aux étagères Kallax de chez Ikea.

C’est une étrange enceinte qui a été repérée par nos confrères des Numériques. Le constructeur danois Tangent a en effet conçu une enceinte sans fil parfaitement adaptée à un meuble emblématique d’Ikea, l’étagère Kallax.

En effet, la Tangent Spectrum Square mesure précisément 33 x 33 x 20 cm, soit tout juste les dimensions des blocs carrés intégrés à l’étagère Ikea qui a fait les beaux jours de l’enseigne de mobilier suédois. Finalement, seule sa profondeur de 20 cm sort du standard de la Kallax, mais va tout de même permettre de positionner l’enceinte à l’avant ou à l’arrière de l’étagère, derrière des bibelots de décoration. Objet sonore autant que de décoration, l’enceinte est par ailleurs dotée de grilles en tissus acoustiques interchangeables avec sept teintes : orange, noir, gris, bleu, rouge, rose ou blanc.

Une enceinte qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques audio

En dehors de son format calibré pour le meuble Ikea, l’enceinte est conçue avec une architecture stéréo comprenant deux tweeters en dôme de soie de 19 mm pour les aigus et deux haut-parleurs de 110 mm pour le reste des fréquences. On va également retrouver des évents bass-reflex pour accentuer le rendu des graves. De quoi assurer, selon Tangent, une réponse en fréquence de 55 à 22 000 Hz et une puissance totale de 100 W au maximum.

Du côté de la connectique, s’agissant d’enceintes sans fil, il faut compter sur le support du Bluetooth 5.0 avec la possibilité d’appairer deux enceintes pour concevoir un système stéréo avec une scène sonore plus large. L’enceinte n’est cependant pas dotée de connectivité Wi-Fi et ne va donc pas permettre la transmission sans fil sans compression. Elle est cependant dotée d’une connectique mini-jack pour relier un smartphone, une platine vinyle ou une chaîne hi-fi en filaire.

L’enceinte Spectrum Square de Tangeant est disponible en précommande au tarif de 249 euros avec de premières livraisons prévues tout début 2024.