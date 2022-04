Voitures électriques : la charge rapide de 150 kW arrive dans certains parkings

Indigo vient de signer un contrat avec Electra, afin d'installer des bornes de recharge rapide 150 kW dans les parkings souterrains de plusieurs grandes ville françaises.

Alors que le marché de l’électrique prend une place de plus en plus importante, et que l’offre de modèles branchés s’étoffe d’année en année, les pouvoirs publics se penchent sur le développement du réseau de bornes, alors que les infrastructures sont encore parfois trop peu nombreuses. Heureusement, la situation ne cesse de s’améliorer, avec l’arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine. On pense notamment à Ionity, mais pas que.

En effet, de nombreuses sociétés ont vu le jour récemment, afin de répondre à une demande grandissante de la part des automobilistes, qui ont de plus en plus besoin de solutions de recharge. C’est dans ce contexte qu’est notamment née Electra, une jeune entreprise fondée en 2021 spécialisée dans le développement et l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques, notamment dans les parkings publics.

Un partenariat de grande ampleur

Très prometteuse, la jeune société s’associe au groupe Indigo, leader mondial du stationnement, afin de mettre ses bornes de recharge à disposition des propriétaires et conducteurs de voitures électriques. Au cours des prochains mois, les deux partenaires ont pour objectif de déployer leurs 10 premiers hubs de recharge. Ceux-ci seront notamment implantés à Paris, mais également dans d’autres grandes villes aux quatre coins de la France.

Comme le précise Indigo dans son communiqué, la société Electra sera chargée d’équiper une dizaine de parkings souterrains avec des bornes de recharge rapide d’une puissance maximale de 150 kW. Au total, ce ne sont pas moins de 225 places qui seront équipées, en complément de l’offre standard déjà proposée par Indigo, à travers ses offres « Park and Charge ». Ces bornes seront accessibles à tous, particuliers comme professionnels.

Une expérience utilisateur optimale

Alimentées en énergie verte uniquement, ces bornes de recharge pourront également être utilisées par les taxis et VTC, ainsi que les conducteurs pratiquant l’autopartage, entre autres. Ayant à cœur de proposer une expérience optimale, Indigo et Electra ont mis en place la possibilité de réserver sa place à l’avance, afin de ne pas être pris au dépourvu une fois arrivé à destination et de pouvoir brancher son véhicule électrique sereinement.

Le conducteur sera orienté vers la borne la plus proche et la plus adaptée à sa voiture, et pourra payer très simplement, grâce à l’application Electra, mais également avec une carte de recharge ou une carte bancaire classique. Le tout à un prix fixe, affiché à 0,44 €/kWh TTC.

