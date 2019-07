Déterminé à se positionner sur le créneau de l’électrique, le groupe britannique Jaguar Land Rover a dévoilé quel prochain véhicule de sa gamme épousera le zéro émission : la berline XJ est l’heureuse élue.

Que Jaguar compte décliner ses voitures thermiques en des versions hybrides ou électriques d’ici l’année 2020, ce n’est plus un secret, comme l’écrivaient déjà à l’époque nos collègues de Numerama. Mais jusque-là, le mystère restait entier quant au tout premier véhicule de sa gamme a adopter une motorisation électrique, bien que l’I-Pace, élue voiture de l’année au salon automobile de Genève 2019, réponde déjà présent sur son catalogue.

Jaguar XJ, la renaissance

Un manque désormais comblé à la faveur d’un communiqué de presse publié le 5 juillet dernier, dans lequel la firme d’outre-Manche détaille sa stratégie d’électrification sur le court terme. En premier lieu, donc, la berline de luxe XJ, dont la production thermique a été stoppée, renaît de ses cendres sous une nouvelle forme. Celle qui a été exportée dans plus de 120 pays du monde bénéficiera des équipes de développement et de designers de la Jaguar I-Pace pour sa conception électrique.

La marque souhaitera ainsi proposer une expérience fidèle à elle-même, où « design resplendissant, performances intelligentes et prestige » constituent les maîtres-mots de ce prochain modèle. JLR ne jouera d’ailleurs pas la carte de l’externalisation, puisque son usine principale située à Castle Bromwich, dans la banlieue de Birmingham, fera l’objet de grands travaux pour accueillir une nouvelle architecture (MLA, Modular Longitudinal Architecture) dédiée à l’électrique.

Une nouvelle usine d’assemblage de batteries

Autre chantier pour le moins gargantuesque a été lancé : la construction d’une nouvelle usine d’assemblage de batteries — 150 000 unités par an — basée à Hams Hall, dans les Midlands, et opérationnelle à compter de 2020. L’ensemble de ces projets marque ainsi « la prochaine grande étape de la société dans son engagement à offrir à ses clients des options électrifiées pour tous les modèles Jaguar et Land Rover à partir de 2020 ». Catalogue de produits où viendront donc se côtoyer des produits aussi bien thermiques qu’électriques d’ici à peine un an.