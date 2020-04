Triton Model H : plus de 1000 km d’autonomie pour ce colossal SUV électrique de 8 places

L’entreprise américaine Triton Solar a levé le voile sur un Sport Utility Vehicle pas comme les autres : le Model H. Ce mastodonte électrique de huit places impressionne par son accélération, mais aussi et surtout par son autonomie de 1126 kilomètres en une seule charge.

Il se nomme Model H, mais n’appartient absolument pas à la gamme de véhicules électriques de Tesla. Ce SUV électrique capable d’accueillir jusqu’à huit passagers est le fruit d’un travail de dix-huit mois au sein des équipes de Triton Solar, une entreprise américaine basée dans le New Jersey. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce véhicule impose par son gabarit et sa fiche technique.

Long de 5,68 mètres, large de 2,05 mètres et haut d’1,88 mètre, le Model H dispose de quatre roues motrices et quatre moteurs, deux situés à l’avant, deux autres placés à l’arrière. Sa puissance de 1500 chevaux lui offre une accélération digne des meilleures sportives électriques du secteur : de 0 à 96 km/h en 2,9 secondes, soit un temps extrêmement faible au regard de son gabarit.

Une autonomie débordante

Sa batterie de 200 kWh, elle, lui octroie une autonomie débordante de 1126 kilomètres en une seule charge. Du jamais-vu dans le milieu. Ajoutez à ça un système de suspensions intelligentes, lequel abaisse la hauteur de l’engin sur l’autoroute pour améliorer son aérodynamisme, des poignées de porte affleurantes et une marche rétractable censée faciliter la sortie et l’entrée des passagers.

À l’intérieur, un large écran tactile incurvé s’invite au niveau de la console centrale. Un moyen de gérer les fonctionnalités du SUV (ouverture du toit panoramique, climatisation, radio, connectivité mobile, mode nuit, lancement d’une playlist musicale, synchronisation avec votre agenda), mais aussi de consulter l’état de la batterie et l’autonomie restante, peut-on lire sur le communiqué de presse.

Prudence

Disponible en précommandes sur le site officiel du constructeur, le Triton Model H s’échange contre un acompte de 5000 dollars, suivi d’un chèque plus salé de 135 000 dollars lorsque la mise en production approchera. Plusieurs questions restent cependant en suspens : les spécificités annoncées seront-elles vraiment au rendez-vous ? Ou ont-elles été communiquées pour créer ce fameux effet « wahou ».

Le rayon d’action supérieur à 1000 kilomètres est en effet surprenant malgré la large batterie. Quant à l’accélération, la version Tri Motor du Tesla Cybertruck lui permet d’atteindre les mêmes temps que le Model H. Toujours est-il que le fabricant a du pain sur la planche pour transformer un produit aussi performant en une réalité.