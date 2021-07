Départ en vacances : c’est le bon moment pour faire un diagnostic de votre automobile avant de partir

Du 19 au 24 juillet prochain se tient “La semaine la plus sûre pour votre auto” chez les garages AD. Une campagne sur AD.fr permet d’obtenir un diagnostic complet de son véhicule en 30 points, idéal pour partir en vacances l’esprit tranquille.

L’été approche à grands pas et, en dépit d’une situation sanitaire compliquée qui a bousculé la donne depuis l’année passée, les Français sont malgré tout bien décidés à partir en vacances. D’après une étude IFOP datant du mois de mai dernier, 84 % des Français comptent partir en France et près de 54 % dans des destinations voisines de leur département ou de leur région.

Moyen de transport privilégié des vacanciers, la voiture sera majoritairement utilisée à l’occasion de ces départs en vacances, ce qui n’est pas sans occasionner quelques soucis. Outre les fameux bouchons, les pannes demeurent un souci majeur capable de ruiner un séjour. Selon une étude récente réalisée par YouGov pour eBay, près de 17 % des possesseurs de voiture sont déjà tombés en panne durant leurs vacances et près de 55 % ont déjà dû changer une pièce de leur véhicule avant leur départ.

Un diagnostic gratuit pour partir sereinement en vacances

Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, tous sont logés à la même enseigne en matière de panne. Afin d’éviter les mauvaises surprises et partir l’esprit serein, un check up complet à quelques jours ou semaines du grand départ est recommandé pour détecter les soucis potentiels.

Dans cette optique, AD lance du 19 au 24 juillet “La semaine la plus sûre pour votre auto”. Une opération visant à réaliser un diagnostic complet en 30 points des véhicules qui lui seront apportés, quelles que soient leurs marques ou leur âge. Pour profiter de cette aubaine, rien de bien compliqué puisqu’il est d’ores et déjà possible de prendre rendez-vous sur AD.fr dans l’un des 2000 ateliers appartenant au réseau.

Prévenir les petits soucis…

Avec son diagnostic gratuit, le réseau AD entend éviter aux automobilistes de nombreux soucis et autres désagréments mineurs sur les routes. Des petits problèmes anodins, mais qui peuvent causer énervement et dépenses supplémentaires, allant à l’encontre de l’esprit même des vacances.

Sur les 30 points étudiés par les techniciens présents dans les garages partenaires AD.fr, il sera par exemple possible de trouver un état des lieux de l’état des différents feux (position, croisement, antibrouillards ou encore feux de détresse), la vérification des niveaux (lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de frein ou encore huile moteur), mais aussi le contrôle des balais d’essuie-glace ou de l’état du pare-brise.

L’état général des quatre pneumatiques, de la roue de secours ainsi que la pression seront bien évidemment aussi de la partie. Rien de plus énervant que de devoir changer une roue au beau milieu de nulle part suite à un défaut de gonflage de l’une des quatre roues.

Une ribambelle de petits contrôles donc, qui semblent anodins sur le papier, mais qui permettent de prévenir beaucoup de petits soucis en amont, évitant ainsi de devoir s’en charger plus tard.

… et éviter les grosses galères

Très complet, ce diagnostic s’intéresse aussi à des éléments pouvant occasionner des pannes plus sérieuses, voire des accidents en cas de mauvais entretien ou d’usure. Des contrôles aussi anodins que celui du bon fonctionnement des ceintures de sécurité, mais qui s’avèrent finalement capitaux.

Le système de freinage constitue une part importante des contrôles effectués par les techniciens du réseau AD. Outre la vérification de l’état des plaquettes de frein, les disques avant seront étudiés sous toutes les coutures. Une observation du système d’assistance au freinage et un contrôle du bon fonctionnement du témoin de niveau de liquide de frein sont aussi à l’ordre du jour.

Si le diagnostic met en évidence un dysfonctionnement sur cette partie, le réseau AD propose jusqu’au 31 juillet les plaquettes de frein à 1 euro pour l’achat et le montage de disques de frein.

Une inspection de la direction, en particulier le système d’assistance de direction, ainsi que du volant en lui-même sera réalisée. Idem avec les amortisseurs qui bénéficient d’une vérification complète de leur état.

Grâce à ces contrôles, vous serez en mesure de savoir si votre véhicule a besoin ou non de réparation et si vous pouvez partir en vacances sans épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Pour partir en vacances l’esprit tranquille et éviter les soucis sur les routes de France et de Navarre, prenez rendez-vous sur AD.fr du 19 au 24 juillet prochain afin d’obtenir un diagnostic complet de votre véhicule.