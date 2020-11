Damon révèle deux motos électriques sportives dotées d’un puissant système de sécurité

Le constructeur canadien Damon lève le voile sur sa nouvelle plateforme HyperDrive, qui profite à ses deux prochaines motos électriques sportives répondant au nom de HyperSport SX et HyperSport SE.

Presque un an après avoir fait sensation au Consumer Electronics Show (CES) 2020, l’entreprise canadienne Damon est de retour sous le feu des projecteurs médiatiques. À l’époque, le groupe avait remporté le prix Best of Innovation de la catégorie « Transport et véhicule intelligent », pour sa moto électrique Hypersport. Outre une belle autonomie de 483 kilomètres, cette dernière se dotait d’un système de sécurité avancé nommé CoPilot.

Vibrations et LED pour alerter le motard

Le fabricant présente cette fois-ci une nouvelle architecture maison — Hyperdrive — dédiée aux motos électriques, qui se concentre tout particulièrement sur les performances… et la sécurité. À ce titre, les HyperSport SX et HyperSport SE introduites dans un communiqué de presse officiel ont le droit au fameux système CoPilot.

CoPilot s’appuie sur un radar, des caméras et plusieurs capteurs pour analyser en direct des dizaines d’objets mouvants. Sa puissance lui permet d’anticiper des menaces et d’avertir le pilote des potentiels dangers via des alertes LED pour les angles morts, des vibrations dans le guidon pour un risque de collision avant et un rétroviseur numérique propulsé par une caméra grand-angle arrière pour une meilleure vision de l’environnement.

Jusqu’à 240 km d’autonomie

HyperSport SX profite d’une honorable autonomie de 241 kilomètres pour une puissance de 150 chevaux, contre un rayon d’action de 160 kilomètres et une puissance de 108 chevaux attribués à l’HyperSport SE. Selon le site spécialisé Electrek, la première nommée devrait s’arracher autour des 20 000 dollars, bien que Damon n’a aucunement communiqué sur leur grille tarifaire et date de sortie.

À noter aussi qu’un service d’abonnement aux motos a été mis en place par la firme d’outre-Atlantique : les utilisateurs seront en mesure de la louer pendant 24, 36 ou 48 mois, tout en ayant la liberté d’échanger leur modèle contre une version mise à jour à la fin du contrat.