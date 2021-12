Nito Cargo & Share : c’est comme un vélo cargo, mais à la sauce scooter électrique

Attendu pour la fin de l’année 2022, le scooter électrique Nito Cargo & Share veut apporter une nouvelle solution durable pour le transport de personnes et de marchandises en environnement urbain.

Si une grosse majorité des nouveaux scooters électriques sont avant tout destinés aux particuliers, d’autres entreprises cherchent à cibler un autre spectre du marché : les professionnels. C’est notamment le cas de la société italienne Nito, sise à Turin, qui développe actuellement le Nito Cargo & Share.

Dans l’idée, ce deux-roues reprend le même principe des vélos cargo électriques, que l’on croise de plus en plus souvent pour le transport des enfants — avec un longtail — ou la livraison de marchandises — les biporteurs et triporteurs. Le Nito Cargo & Share vise tout particulièrement ses usages.

Un design singulier

Comme vous pouvez le constater, sa longue selle est tout à fait en mesure d’accueillir un second passager à l’arrière. Ce dernier pourra par ailleurs poser ses pieds non pas sur des petits repose-pieds classiques, mais sur le deck du scooter qui profite d’un prolongement jusqu’aux parties latérales arrière du véhicule.

Le deck, justement, offre un bel espace au conducteur, qui pourra y disposer un sac au niveau de ses jambes. Mais surtout, l’avant du deux-roues accueille un plateau dont la capacité de charge atteint les 100 kilogrammes. Parfait pour la livraison de marchandises en environnement urbain, sur des distances courtes et moyennes.

Sous ce plateau, une bande LED occupe le rôle de phare principal. Visuellement, le Nito Cargo & Share se démarque également par le vide observé sous la selle. Le moteur est même à nu. C’est peu courant, et cela a le mérite d’apporter une belle touche d’originalité.

Au niveau de la batterie, peu d’informations sont à ce jour connues. Mais CleanRider assure que son accumulateur goûtera à la même capacité énergétique que le NITO Nes, dont l’autonomie oscille entre 60 et 80 kilomètres pour l’équivalent 125 cc, et 75 et 90 kilomètres pour la version 50 cc.

Livraisons fin 2022

Évidemment, une charge lourde disposée à l’avant du Nito Cargo & Share devrait avoir un impact sur l’autonomie du véhicule. Il faudra dans tous les cas attendre son officialisation et sa fiche technique complète pour se faire une idée plus précise de ses caractéristiques. La mise en vente et les livraisons sont attendues fin 2022.

L’idée d’un « scooter électrique cargo » est en tout cas intéressante pour répondre à des besoins ciblés et urbains. Normalement, ce type d’engin aura la capacité de facilement se faufiler entre les voitures, pour combler les derniers kilomètres d’une livraison avec rapidité et sans effort.

