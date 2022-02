DS E-Tense Performance : le coupé électrique à 815 chevaux est à vendre (en NFT)

La marque DS Automobiles veut faire parler d'elle et a donc présenté le prototype DS E-Tense Performance. Ce coupé électrique ne sera jamais commercialisé, du moins physiquement. Néanmoins, il a pour objectif d'exposer les ambitions de la marque française pour les futurs modèles DS électriques. Il donne ainsi un aperçu du futur langage de design de DS Automobiles, notamment avec sa face avant.

Autant vous prévenir de suite : ce coupé électrique est hors gabarit, suréquipé, issu des fantasmes des équipes de design. Ce concept-car est l’occasion pour DS Automobiles d’exhiber fièrement ses dernières avancées en termes de technologie et de style. Il lui permet de dévoiler les futures lignes de ses prochains véhicules, par exemple au niveau du design de la carrosserie, ou de la découpe des phares avant ou arrière.

C’est aussi plus intéressant pour une marque de créer un concept-car que de payer plusieurs millions d’euros en campagne de communication. Le concept-car est en effet très largement relayé par les médias, comme nous sommes en train de le faire. Enfin, c’est aussi un moyen simple de sonder le public, et, en fonction des réactions obtenues, de faire évoluer les prochaines voitures de série prévues.

DS E-Tense Performance : 600 kW de puissance, 2 secondes pour le 0 à 100 km/h

Ce fameux DS E-Tense Performance est basé sur une coque en carbone et dispose de deux moteurs électriques d’une puissance totale de 600 kW (250 kW à l’avant et 350 kW à l’arrière, soit environ 815 chevaux). Les moteurs, issus des développements de DS Performance pour la Formule E, permettent de passer de 0 à 100 km/h en deux secondes. Ce sont les performances obtenues sur une Tesla Model S en mode Plaid, à titre de comparaison.

Ce qui est inhabituel, cependant, c’est la puissance de récupération de l’énergie cinétiquede 600 kW. Avec une puissance de récupération extrêmement élevée, la chaîne cinématique (l’ensemble des composants du véhicule permettant le mouvement) de la DS E-Tense Performance est destinée à se concentrer « sur la meilleure utilisation possible de l’énergie », selon DS. Du coup, les freins à disque installés dans le prototype n’ont été installés que pour des raisons de sécurité. Le freinage doit être uniquement électrique.

La batterie de ce concept-car a été développée en collaboration avec TotalEnergies et sa filiale Saft, le partenaire des cellules de batterie Stellantis et Daimler prévues dans la coentreprise ACC. La batterie du DS E-Tense Performance présente une « composition chimique innovante » non spécifiée et un refroidissement actif par immersion des cellules.

Autre particularité : au lieu d’être située dans le soubassement, comme c’est généralement le cas, la batterie se trouve au centre à l’arrière. Elle est logée dans une coque en composite fibre de carbone/aluminium développée. DS ne renseigne rien sur le contenu énergétique et le poids de la batterie. Notez que l’installation à l’arrière est susceptible d’influencer le comportement de conduite, mais encore une fois, nous sommes en train de parler d’un concept-car.

En parallèle, DS a mis en vente 100 E-Tense Performance… en virtuel, via le format des NFT. Oui, nous sommes bien en 2022.

