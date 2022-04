Cette supercar électrique veut filer à 100 km/h en moins de 2 secondes

Deus Automobiles présente la Vayanne, une supercar électrique de 2 230 chevaux, qui a pour ambition d’aller chasser sur les terres de Rimac.

S’il y a encore quelques années, l’électrique était réservé aux voitures classiques, les progrès réalisés au fil des décennies ont permis d’ouvrir cette motorisation à d’autres catégories. Désormais, il existe des modèles de tous les types et de toutes les silhouettes, mais surtout, les sportives zéro-émission sont de plus en plus répandues sur les routes.

On pense bien sûr aux modèles « Performance » de Tesla ou encore à la Porsche Taycan Turbo S, mais pas que. En effet, de nombreuses marques proposent de véritables supercars branchées, à l’image de Rimac ou encore Pininfarina, avec sa Battista. Mais aujourd’hui, c’est une autre marque qui se lance dans la course. Et si elle est encore quasiment inconnue, cela ne devrait pas durer bien longtemps.

Plus de 2 000 chevaux

Il s’agit de Deus Automobiles, un jeune constructeur autrichien, qui lève le voile sur son tout premier modèle, qui n’est autre qu’une supercar électrique à la fiche technique impressionnante. Et pour cause, celle-ci embarque une motorisation branchée développant pas moins de 2 230 chevaux, pour « plus de 2 000 Nm » selon la marque. Des chiffres totalement fous, qui permettent de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 1,99 seconde.

La vitesse maximale est quant à elle affichée à plus de 400 km/h, sans plus de détails. Néanmoins, selon la start-up autrichienne, cette supercar pourrait tout à fait être utilisée au quotidien pour ceux qui le souhaiteraient. Elle ne communique en revanche pas sur l’autonomie ainsi que sur la capacité de la batterie de la super-sportive, alors que celle-ci est encore en cours de développement pour l’instant.

Lancement en 2025

En termes de style, la supercar électrique se distingue par des lignes plutôt sobres, au contraire de nombreuses productions, généralement bien plus agressives. Un design alors signé du studio Italdesign, partenaire de choix de Deus Automobiles. À bord, l’ambiance se veut presque un peu trop conventionnelle, mais a le mérite de ne pas être trop futuriste. Nous retrouvons en effet un classique écran tactile, associé à un combiné numérique.

Si l’on en sait pour l’instant assez peu sur cette Deus Vayanne, celle-ci devrait voir le jour dans le courant de l’année 2025. Au total, seulement 99 exemplaires devraient être produits, pour un prix unitaire qui n’a pas été communiqué par la marque.

