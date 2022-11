Abarth 500e officialisée : cette petite sportive électrique ne manque pas de pep’s

Voici le premier modèle électrique de la firme au scorpion, l’Abarth 500e, une voiture qui repose sur les mêmes bases que la Fiat 500 électrique, mais avec quelques ajustements intéressants.

Après une fuite non contrôlée par le constructeur il y a quelques jours, Abarth lève enfin le voile sur sa première voiture 100 % électrique : l’Abarth 500e.

Ce modèle repose évidemment sur les bases de la Fiat 500 électrique, mais avec quelques changements pour en faire une véritable Abarth. Fait intéressant également, le constructeur a impliqué ses fans pour le développement de la voiture. Ainsi, grâce à différents sondages sur les réseaux sociaux, Abarth a ainsi déterminé plusieurs éléments clés, dont notamment sa sonorité.

La plus chic des sportives électriques ?

Comme vous pouvez le constater sur les photos, esthétiquement, l’Abarth 500e ressemble à une Fiat 500 électrique, même s’il y a eu de nombreux changements, à commencer par les logos, la face avant, la partie arrière, les jantes de 18 pouces ou encore cette teinte vert acide qui ne manque pas d’attirer l’attention.

La version présentée en photo est une édition limitée à 1 949 exemplaires et baptisée « Scorpionissima ». Ce nombre fait écho à la date de naissance du constructeur. Elle sera disponible en coupé et en cabriolet.

De série, l’Abarth Scorpionissima est équipée de vitres arrière teintées, d’un pédalier spécifique, de sièges sport en Alcantara et d’un revêtement en cuir pour le tableau de bord. Elle bénéficie aussi de plusieurs technologies d’aide à la conduite, comme le freinage automatique d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, ou encore l’avertisseur d’angle mort.

À l’intérieur, c’est aussi un copié/collé de la Fiat 500 électrique, et c’est tant mieux, puisque la voiture nous avait plutôt séduits à ce niveau lors de notre essai.

L’Abarth 500e s’appuie sur un système d’infodivertissement UConnect avec un écran de 10,25 pouces qui intègre le GPS, Android Auto et Apple CarPlay, un système audio JBL et le Performance Pages, une fonction qui affiche de nombreux graphiques et informations pour un usage sur circuit.

L’autonomie officielle n’est pas encore connue

Abarth est resté assez avare concernant les chiffres. En effet, le constructeur n’a même pas annoncé l’autonomie officielle de la voiture.

La 500e utilise la même batterie de 42 kWh que la 500 électrique. Elle peut se recharger jusqu’à 85 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif. Le constructeur annonce environ 35 minutes pour passer de 10 à 80 %, tandis qu’il est possible de récupérer environ 40 km d’autonomie en 5 minutes.

Une Fiat 500e équipée d’une batterie de 42 kWh est annoncée à 320 km selon le cycle WLTP. On imagine que son autonomie, au vu de ses prétentions sportives, doit être inférieure à celle de la Fiat 500e. Il faudra sans doute tabler sur des données comprises entre 250 et 280 km avec une seule charge.

Des performances de petites sportives

Passons désormais au moteur. Abarth annonce une puissance de 155 ch et 235 Nm, pour un 0 à 100 km/h abattu en 7 secondes, ce qui lui permet d’être devant une Mini Cooper SE (184 ch et 0 à 100 km/h en 7,3 secondes) et une Honda e (154 ch et 8,3 secondes au 0 à 100 km/h).

La 500e affiche un chrono intéressant pour les reprises de 40 à 60 km/h avec seulement 1,5 seconde annoncée, soit une seconde de moins que la 695 dotée d’un moteur thermique de 180 ch.

Comme vous n’êtes pas sans le savoir si vous suivez assidûment l’actualité automobile, les voitures électriques ont l’obligation d’émettre un son à basse vitesse.

Abarth a développé une sonorité spéciale jusqu’à 20 km/h. Au-delà, un générateur artificiel de son a aussi été intégré afin de retranscrire le son d’un moteur thermique selon les modes de conduite.

Commercialisation en 2023

Pour le moment, Abarth n’a pas encore indiqué les prix de son nouveau modèle. La Fiat 500 électrique débutant à partir de 32 900 euros, hors bonus et avec la batterie de 42 kWh, il y a fort à parier que l’Abarth 500e s’approche dangereusement des 40 000 euros (toujours hors bonus) avec quelques options, comme la Mini Cooper SE et la Honda e.

La phase de précommande durera jusqu’au 22 décembre prochain et est déjà ouverte aux seuls membres de la communauté Abarth afin de remercier les 160 000 fans qui ont participé au projet « Performance Creators » permettant de développer certaines caractéristiques de la voiture.

