Cet étonnant service va permettre de recharger sa Fiat 500 électrique bien plus facilement

Fiat s’associe à l’entreprise italienne E-Gap afin de proposer aux propriétaires de 500 électriques une recharge itinérante. Une solution étonnante, qui permet de rassurer les conducteurs et réduire les craintes liées à l’autonomie.

Si les ventes de voitures électriques continuent d’augmenter – elles ont même dépassé le diesel en France et en Europe – tout le monde n’est pas encore convaincu. Et pour cause, certains estiment que ces véhicules sont trop chers, comme le révèle une récente étude, tandis que pour d’autres, c’est l’autonomie qui pose un problème.

Une solution maline

En effet, de nombreux conducteurs ont encore peur de tomber en panne de batterie avant d’avoir pu trouver une borne de recharge. Et ce même si leur nombre est en constante augmentation, puisque la France en compte plus de 100 000 sur son territoire. Si certains constructeurs équipent leurs voitures électriques de grosses batteries afin d’améliorer l’autonomie, on sait que cette solution est loin d’être idéale.

C’est pour cela que d’autres font le choix d’un petit accumulateur, et misent sur une charge rapide et plus fréquente. C’est notamment le cas de Fiat, qui a lancé en 2020 sa 500 électrique dotée d’une batterie allant jusqu’à 42 kWh. Ainsi, la citadine affiche une autonomie maximale de 322 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui est suffisant mais pas parfait selon la plupart des automobilistes.

Si les ventes de la citadine électrique se portent bien, le constructeur veut trouver un moyen de séduire les plus réfractaires. C’est ainsi qu’il annonce dans un communiqué la mise en place d’une solution pour le moins étonnante. Fiat s’est en effet associé à l’entreprise italienne E-Gap afin de proposer un service de recharge itinérante pour les propriétaires de Fiat 500 électrique.

Si vous avez fait l’acquisition d’une Abarth 500e, dont l’essai est à découvrir sur Frandroid, sachez que vous êtes également éligible. En revanche, le constructeur n’a pas précisé si la Fiat 600e, que nous avons également pu tester en conditions réelles, était aussi concernée. Au total, quatre pays peuvent déjà profiter de ce service, à savoir l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France.

En toute simplicité

E-Gap va opérer avec Fiat dans treize villes, dont Paris et Lyon chez nous. Le but est d’atteindre la barre des 15 villes d’ici à la fin de l’année 2023. Mais comment les clients pourront-ils profiter de ce service ? Et bien il leur suffira de connecter l’application E-Gap à celle de Fiat sur son smartphone. Quelques informations devront être renseignées puis il suffira de prendre rendez-vous dès que le besoin se fait sentir.

Il faudra indiquer le niveau de charge souhaité et procéder au paiement avant que la procédure ne débute. Grâce à la géolocalisation, l’opérateur E-Gap sera en mesure de trouver la voiture, dans les 90 minutes après la réservation. À noter qu’il n’est pas nécessaire de déplacer le véhicule lors de la charge, qui peut avoir lieu n’importe où. Le conducteur n’a d’ailleurs pas besoin d’être sur place durant l’opération.

Et qu’en est-il du prix ? Le constructeur annonce un tarif de 0,50 euro du kWh. Il ne précise en revanche pas si des frais de déplacement s’appliquent, ce qui est le cas pour les clients classiques de E-Gap, qui doivent payer 8,32 euros en plus. L’entreprise fournit alors une puissance de charge allant jusqu’à 80 kW, grâce à une batterie affichant une capacité de 130 kWh installée dans le véhicule.

Une partie de la flotte est d’ailleurs fournie par le constructeur, qui a équipé l’entreprise de 60 Scudo électriques au cours du mois de juillet dernier.