Fiat 500 électrique : grosse hausse de prix pour la petite citadine

Fiat met de l’ordre dans la gamme de la 500 électrique et revoit la gamme tarifaire à la hausse en éliminant certaines finitions qui faisaient baisser la note. Comptez désormais 30 400 euros minimum.

On le sait, le contexte géopolitique et sanitaire mondial a fait monter ces derniers mois la note des voitures neuves. Pas le genre d’annonces sur lesquelles les constructeurs automobiles ont envie de communiquer. On a évidemment suivi les différentes hausses de prix successives de la gamme Tesla. Mais ces derniers jours, c’est le configurateur de la petite Fiat 500 électrique qui a été entièrement revu. Et en plus de finitions qui disparaissent, les prix augmentent.

Ce sont nos confrères d’Automobile Propre qui ont découvert que le prix de base de la petite citadine italienne zéro émission était désormais de 30 400 euros. Alors qu’auparavant, il était de 27 400 euros. Une hausse de 3000 euros alors même que le modèle s’affichait à 24 500 euros avant une première hausse opérée au printemps.

Des finitions disparaissent

En réalité, cette hausse de prix intervient alors que la gamme a été entièrement remaniée. Une sorte de tour de passe-passe qui permet à la fois de faire disparaître certains niveaux de finition qui existaient jusqu’alors et d’en introduire de nouveaux avec des niveaux d’équipements différents. Et donc de justifier un écart de prix. À la hausse tant qu’à faire.

Alors qu’il existait jusqu’à maintenant pas moins de six niveaux de finition sur la Fiat 500e, il n’en existe plus que trois. Une simplification de la gamme est d’autant plus la bienvenue que certaines finitions n’étaient disponibles qu’avec certaines motorisations, et que la carrosserie à « 3 +1 » portes proposait quelque chose de différent encore.

Exit donc les « Action », « Action Plus », « Icône » et « Icône Plus », la Fiat 500e se recentre sur les finitions RED et Prima, ainsi qu’une version d’entrée de gamme simplement baptisée « Nouvelle 500 ».

La bonne nouvelle, c’est que désormais, ces finitions sont disponibles dans toutes les carrosseries de la 500e, à savoir avec la porte en plus 3 +1, et en cabriolet. À l’exception de la RED qui ne peut être choisie en 3 +1.

Petite autonomie et haut de gamme désormais compatibles

Autre simplification dans la gamme de la Fiat 500e, c’est que désormais, les deux motorisations proposées, et qui restent inchangées, sont proposées sur l’ensemble des carrosseries et des finitions.

Ainsi, quel que soit le modèle de 500e qui vous intéresse, vous aurez le choix entre la version à batterie de 23,8 kWh développant 95 chevaux, et celle de 42 kWh développant 118 chevaux. Voilà qui est particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitaient une finition supérieure sans avoir besoin de trop de puissance ni de la plus grande autonomie.

Plus chère, mais mieux équipée

L’augmentation du prix de la Fiat 500e s’accompagne donc quand même d’équipements de série supplémentaires. À l’image de l’écran d’infodivertissement de 10,25 pouces désormais de série dès le premier niveau de finition. Voici les principaux équipements de chaque finition :

Nouvelle 500 : écran UConnect 10,25 pouces, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, climatisation automatique, aides à la conduite ;

: écran UConnect 10,25 pouces, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, climatisation automatique, aides à la conduite ; (RED) : système UConnect 10,25 pouces avec navigation, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, climatisation automatique, boîte à gant désinfectante ;

: système UConnect 10,25 pouces avec navigation, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, climatisation automatique, boîte à gant désinfectante ; La Prima : conduite assistée de niveau 2, projecteur full LED « Infinity », système Uconnect™ 10,25 pouces avec navigation, jantes alliage 17 pouces bicolores, système audio premium JBL.

Prix Fiat 500e berline

Nouvelle 500 (RED) La Prima 23,8 kWh - 95 ch 30 400 € 31 400 € 35 000 € 42 kWh - 118 ch 33 900 € 34 900 € 38 500 €

Prix Fiat 500e 3+1

Nouvelle 500 La Prima 23,8 kWh - 95 ch 32 400 € 37 000 € 42 kWh - 118 ch 35 900 € 40 500 €

Prix Fiat 500e Cabrio

Nouvelle 500 (RED) La Prima 23,8 kWh - 95 ch 33 800 € 34 800 € 38 400 € 42 kWh - 118 ch 37 300 € 38 300 € 41 900 €

