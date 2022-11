Fiat 500 Abarth électrique : voici les premières photos de la version sportive et elle donne envie

Les premières photos de la Fiat 500 Abarth électrique viennent de fuiter sur Internet. La présentation approche à grands pas !

Article actualisé le 16 novembre 2022 : Ça y est, on sait à quoi ressemble la future Fiat 500 Abarth 100 % électrique. Le compte Instagram carzturbo a publié des clichés de ce qui semble être la petite bombinette électrique de Stellantis. On la voit sous différents angles et elle est suivie par une voiture entièrement noire et équipée d’une caméra professionnelle. Il semblerait donc que l’on soit en présence du tournage de la campagne de publicité de la future Fiat 500 Abarth électrique.

Article actualisé le 8 novembre 2022 : Stellantis vient de confirmer l’existence de l’Abarth 500 électrique. Celle-ci sera officiellement dévoilée le 24 novembre 2022 à 14 heures en direct sur la chaîne YouTube d’Abarth.

Article original, du 7 novembre 2022 : En cours de tests, la future Abarth 500 électrique se prépare pour un lancement imminent. Elle devrait voir le jour dans le courant de l’année prochaine.

En début d’année, Fiat officialisait la nouvelle génération de sa 500, qui devenait alors 100 % électrique. Un virage radical, mais pas inattendu pour la citadine, qui rencontre aujourd’hui un grand succès, alors qu’elle est la 3e voiture électrique la plus vendue en France en octobre. Mais qu’en est-il d’Abarth, qui produit les versions sportives du petit pot de yaourt italien ?

Une nouvelle version survitaminée

Pour l’heure, le préparateur attitré de Fiat n’a pas encore officiellement communiqué sur sa prochaine création. Mais en mars dernier, il avait lancé un outil collaboratif, permettant aux fans du monde entier de l’aider à créer les sons de sa future sportive électrique. Quelques mois plus tard, quelques curieux collaborant avec Motor1 ont pu apercevoir et capturer cette dernière, actuellement en phase de tests.

Si le prototype est encore lourdement camouflé, on note que celui-ci reste assez proche de la 500 électrique classique. Des images volées montrant la voiture définitive ont également été publiées, laissant voir une face avant plus sportive arborant un monogramme Abarth et se distinguant par un nouveau bouclier plus agressif.

Source : Motor1.com Source : Motor1.com Source : Motor1.com

On remarque également que de discrètes jupes latérales ont été ajoutées, tandis que les ailes pourraient également avoir été légèrement élargies. L’arrière est encore dissimulé, mais il faudra sans doute s’attendre à découvrir un bouclier revu, intégrant alors probablement un diffuseur plus imposant. Enfin, le toit se pare d’un spoiler plus grand que sur la Fiat 500 standard.

L’intérieur n’a pas encore été montré, mais il devrait rester proche de celui de la version classique, avec son écran tactile de 10,25 pouces associé à un combiné numérique. Nous devrions tout de même nous attendre à une ambiance un peu plus sportive, avec peut-être la présence de surpiqûres colorées ou de sièges baquets.

Une puissance en hausse

Si rien n’a encore été officiellement communiqué, il faudra sans doute nous attendre à une augmentation de la puissance pour cette version badgée Abarth. Selon InsideEVs, la citadine sportive devrait alors afficher une puissance comprise entre 160 et 180 chevaux, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en sept secondes au lieu de neuf sur la version classique actuellement commercialisée.

En revanche, la batterie devrait toujours afficher une capacité nette de 37,3 kWh (42 kWh bruts), ce qui signifie que l’autonomie devrait être moins importante sur cette version revue par Abarth. Pour rappel, elle culmine actuellement à 322 kilomètres selon le cycle WLTP sur la variante standard de 118 chevaux.

D’après le site américain, la nouvelle Fiat 500 Abarth devrait être officiellement présentée au cours des prochains mois, pour un lancement l’année prochaine. Elle pourrait alors chasser sur les terres de la Smart #1 Brabus, dévoilée quelques mois plus tôt, mais également de la Mini Cooper SE, forte de 184 chevaux.

Les tarifs ne sont évidemment pas encore connus, mais ils devraient être plus élevés que les 29 400 euros actuellement demandés pour la version classique.

