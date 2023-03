Ligier Myli : trois fois plus d’autonomie que la Citroen Ami… mais un prix qui pique

Ligier lève enfin le voile sur sa Myli, une voiture sans permis 100 % électrique qui chasse directement sur les terres de la Citroën Ami. Lancée en mai prochain, elle sera déclinée en quatre finitions et trois niveaux de batterie, avec une autonomie atteignant les 190 kilomètres.

Ringardes, les voitures sans permis ? Cliché ! Depuis quelques années, ces autos pouvant être conduites à partir de 14 ou 16 ans (selon le modèle et la catégorie à laquelle elles appartiennent) ont le vent en poupe. Les ventes ont même augmenté de 22 % entre janvier et mars 2022. Résultat, de plus en plus de constructeurs se lancent sur ce marché, dont Citroën avec son Ami ou encore Mobilize, qui a dévoilé l’an dernier sa Duo, présente au Mondial de Paris.

Un style dynamique

Aujourd’hui, c’est au tour de Ligier, marque française spécialisée dans les voitures sans permis de lever le voile sur sa dernière nouveauté en date. Il s’agit de la Myli, déjà annoncée depuis l’année dernière via un premier teaser. En décembre dernier, le constructeur dévoilait quelques photos montrant les lignes de la voiture, sans dévoiler son design. C’est donc désormais chose faite.

La citadine adopte un style dans la lignée des autres modèles de la marque, puisqu’elle reprend la silhouette que l’on connaît déjà bien. Nous retrouvons une garde au sol légèrement surélevée, ainsi qu’une garde au toit également assez haute. La nouvelle Ligier Myli affiche une longueur de 2,96 mètres pour 1,53 mètre de haut et 1,50 mètre de large. Des dimensions plus imposantes que la Citroën Ami, qui mesure 2,41 mètres de long.

Plusieurs finitions sont proposées sur cette nouvelle arrivante dans la gamme, à savoir G.OOD, I.DEAL, E.PIC et R.EBEL, qui coiffe le catalogue et qui affiche un style un peu plus sportif que les autres. Plusieurs options de personnalisation sont également disponibles, avec des kits de stickers ou encore des jantes spécifiques au choix. Une large gamme de couleurs est également proposée, avec pas moins de huit possibilités, dont le tout nouveau Vert Velvet Metal.

Un poste de conduite épuré

Pour l’heure, Ligier n’a pas encore communiqué sur l’empattement de sa petite Myli, qui devrait être un peu plus grand que celui de la Citroën Ami. Comme sur la citadine aux chevrons, seulement deux personnes peuvent prendre place à bord de cette nouvelle arrivante. Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 459 litres, contre 400 litres pour l’Ami Cargo alors que la version classique de l’Ami n’a pas de coffre.

Le poste de conduite est quant à lui très moderne et épuré, puisque la plupart des commandes physiques ont été retirées. Nous retrouvons un large écran tactile de 10 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto et affichant les images de la caméra de recul. Celui-ci est associé à un petit combiné d’instrumentation numérique dont la diagonale n’a pas été communiquée.

Sans surprise, la dotation est quant à elle plutôt sommaire, même si la voiture est livrée de série avec les vitres électriques, les feux à LED ainsi que les sièges en similicuir et la lunette arrière dégivrante. Il faudra passer sur une finition supérieure pour profiter du volant et du pare-brise chauffant, tandis que la climatisation est proposée en option sur les versions les plus haut de gamme.

Trois niveaux de batterie

Rivale des Microlinio Lite et autres Next e.GO Mobile e.wave X, la nouvelle Ligier Myli se décline en trois niveaux de batteries, à savoir 4,14, 8,28 et 12,42 kWh. Cette nouvelle venue, qui fait partie de la catégorie des quatricyles électriques revendique ainsi une autonomie comprise entre 63, 123 et 192 kilomètres selon le cycle WMTC (World Motorcycle Test Cycle).

Ce dernier est conçu spécifiquement pour les deux roues et quadricycles et est légèrement différent du WLTP que l’on connaît pour les voitures standard. La Ligier Myli est livrée de série avec un câble de recharge pour prise standard 230 volts, qui permet une recharge complète entre 2h30 et 6h15 selon la batterie choisie à une puissance de 2 000 watts (2 kW).

La citadine est disponible avec un seul niveau de puissance, à savoir 5,6 kW, ce qui équivaut à 7 chevaux environ pour un couple de 10,4 Nm. Pour mémoire, la catégorie des quadricyles légers de catégorie L6e autorise une valeur de 6 kW maximum, tandis que la vitesse est bridée à 45 km/h.

La Citroën Ami développe 6 kW tout pile, soit l’équivalent de 8 chevaux et affiche une autonomie de 70 kilomètres selon le cycle WLTP. A noter que la nouvelle Myli est également équipée d’une direction assistée, disponible en option à partir du 2ème niveau de finition.

Quel prix et date de lancement ?

Fabriquée en France dans l’usine de Boufféré en Vendée, la nouvelle Ligier Myli sera officiellement lancée en concessions au mois de mai prochain mais elle pourra également être commandée directement en ligne. Comme la Citroën Ami, elle pourra être conduite dès 14 ans avec le permis AM, qui peut être obtenu après une formation de 8 heures.

Le tarif s’annonce toutefois très salé, puisqu’il faut compter au moins 12 499 euros pour s’offrir un exemplaire de la citadine électrique. Un tarif qui ne prend pas en compte le bonus écologique de 900 euros.

À titre de comparaison, la Citroën Ami est commercialisée à partir de 7 790 euros, soit presque deux fois moins chère. Le coût du made in France sûrement (la Citroën étant fabriquée au Maroc) et de l’équipement qui semble plus complet.

