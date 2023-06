Pneu recyclé et recyclable : comment Continental prend de court Michelin et Goodyear

L'équipementier allemand Continental annonce le lancement de ses nouveaux pneus UltraContact NXT composés à 65 % de matériaux recyclés et écologiques. L'entreprise devance ainsi ses principaux rivaux Michelin et Goodyear.

On entend souvent dire que ce sont les gaz d’échappement qui polluent le plus sur une voiture, et que l’électrique est donc propre car cette motorisation ne rejette rien. Or, on sait que de nombreux autres éléments sont également responsables d’émissions polluantes de manière indirecte, comme l’acier de la carrosserie par exemple. Sans parler de la batterie, dont le lithium est encore extrait dans des conditions très moyennes.

Une vraie avancée

Mais on oublie aussi que les pneus sont une importance source de pollution, comme l’avait déjà montré une étude menée par Emission Analytics. Leur usure créée en effet des particules fines très nocives et plus nombreuses que celles émises par un échappement. Sans parler de la production, qui est très énergivore, alors que 59 millions de pneus ont fabriqués chaque année en France selon le Ministère de la Transition Ecologique.

Si certains équipementiers travaillent au développement de pneus sans air plus durables dans le temps comme Michelin avec son Uptis, d’autres conçoivent des gommes plus « propres ». C’est par exemple le cas de Continental, qui vient de dévoiler son nouvel UltraContact NXT. Il s’agit d’un pneu composé à 65 % de matériaux écologiques et recyclés comme l’explique le communiqué.

Décrit comme le plus vert du marché à l’heure actuel, celui-ci utilise 32 % de matériaux d’origine renouvelables, comme de la résine fabriquée à base de déchets issus des usines traitant le bois et le papier. Celle-ci est associée à de la silice provenant de balles de riz réduites en cendre. Il s’agit là encore d’un déchet, cette fois-ci d’origine agricole, qui peut être transformé grâce à un procédé peu énergivore. Celui-ci est d’ailleurs également utilisé par Seat à des fins de test.

La silice permet là encore d’améliorer l’adhérence et la durée de vie des pneus. Enfin, le caoutchouc naturel fait également partie de la composition de cette gomme, afin d’accroître la résistance et la durabilité dans le temps. Celui-ci est associé à du caoutchouc synthétique et du noir de carbone, fabriqués à base de matières premières biosourcées et durables. Ces matériaux sont certifiés certifiés bilan massique ISCC PLUS.

Un large choix

Ce n’est pas tout, car ce nouvel UltraContact NXT est également composé à 5 % de matériaux recyclés, dont le caoutchouc qui provient de pneus en fin de vie. C’est également le cas pour acier utilisé pour la structure, tandis que les fibres de polyester sont composées de PET issu de bouteilles en plastique transformées. Au total, entre 9 et 15 sont utilisées par pneu, selon la taille de ce dernier. Continental vise une production entièrement circulaire à partir de 2050.

Cette nouvelle gomme est disponible en 19 tailles et sera disponible à partir du mois de juillet dans toute l’Europe. À noter qu’elle s’est vue attribuer la note A en ce qui concerne la résistance au roulement, la distance de freinage sur sol mouillé ainsi que le bruit, qui est la plus haute note attribuable. Ce qui prouve que l’usage de matériaux durables ne compromet pas la sécurité.

Ce pneu UltraContact NXT devrait aider l’équipementier allemand à atteindre son objectif de proposer des gommes composées à 100 % de matériaux recyclés à l’horizon 2050. À l’heure actuelle, la proportion est comprise entre 15 et 20 % dans sa production actuelle. L’entreprise évolue dans le bon sens et affiche une petite longueur d’avance face à ses rivaux et notamment Michelin.

Ce dernier a dévoilé en début d’année des pneus composés à 45 et 58 % de matériaux durables. De son côté, Goodyear a présenté une gomme dont la part de ces derniers atteint les 90 %. Cependant, il s’agit pour l’heure d’un prototype, tandis qu’une production en grande série est prévue pour cette année.

