Enfin une date pour la commercialisation des pneus sans air de Michelin

Michelin et General Motors ont pris la parole leur d'une interview avec CNN Business. Ils ont évoqué l'avenir de leur pneu sans air Uptis.

On en a déjà parlé à plusieurs reprises, Michelin, fleuron français, travaille depuis plusieurs années sur le concept de pneus anti-crevaison. La recherche et le développement de ce modèle a débuté en 2005. L’entreprise française a déjà montré sa nouveauté sur une vraie voiture. Il s’agissait bien sûr d’une voiture électrique, une Mini Cooper SE.

L’Unique Punctureproof Tire System (UPTIS) est un pneu sans chambre à air (tubeless) qui, grâce à sa conception, ne nécessite pas de remplissage d’air et ne perce jamais.

En plus de la traditionnelle bande de roulement en caoutchouc, le pneu Uptis est composé d’une structure porteuse composée de lamelles souples en CVR (Composite Verre-Résine), qui ne nécessite théoriquement aucune maintenance : pas de regonflage, ou de surveillance de la pression d’air. Michelin précise, au passage, qu’il utilisera également des matériaux entièrement recyclés et renouvelables pour sa chaîne de production.

La roue Uptis combine une roue en alliage d’aluminium léger et une structure de support flexible en plastique renforcé de fibres de verre. Grâce à cette conception, ce nouveau concept a pour but d’offrir les propriétés des pneus traditionnels.

Le principal défi auquel sont confrontés les pneus sans air est leur capacité à imiter la résistance et la flexibilité des pneus à air comprimé.

Michelin s’efforce donc de prendre en compte toutes les configurations possibles, l’entreprise française doit s’assurer que différents modèles de pneus fonctionnent pour différents types de voitures, des sportives aux SUV en passant par les gros camions. Le pneu est ainsi testé pour la vitesse, la résistance et l’endurance. Quelle date de sortie ?

Lors d’un échange avec CNN Business, Alexis Garcin, le président de Michelin Amérique du Nord, a annoncé que la marque souhaitait « équiper la prochaine génération de Chevrolet Bolt de pneus sans air. Cela devrait arriver dans les 3 à 5 prochaines années ».

Le pneu Uptis devrait donc être commercialisé entre 2025 et 2028. Michelin et General Motors travaillent ensemble depuis des années pour développer des pneus sans air, mais l’interview confirme que l’objectif est d’apporter ces pneus sans air aux futurs véhicules électriques de Chevrolet. Alexis Garcin a déclaré qu’il souhaitait que la nouvelle génération de Chevrolet Bolt soit la première à être dotée de ce pneu sans air.

Michelin commercialise déjà le pneu sans air X Tweel. Ce pneu est conçu pour les VTT et les tondeuses à gazon. Cela donne aussi une première idée des tarifs pratiques : le pneu radial sans air X Tweel est intégré et coûte plus de 1000 euros.

At @CES 2022, we presented our MICHELIN X Tweel airless radial tire prototype for @CoasterCycles last-mile delivery eCargo trikes. This tire, part of our #sustainablemobility offer, will ✅ ↗️ end-of-life reuse✅↘️tire maintenance✅ ↗️ safety & stability: https://t.co/U4mPbW6kjL pic.twitter.com/qQmmk898Fy

— Michelin (@Michelin) January 14, 2022