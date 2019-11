Xpeng Motors, concurrent de Tasla Motors, vient d'annoncer une levée de fonds de plus de 360 milliards d'euros avec l'aide de Xiaomi.

Dans le cadre de l’annonce d’une levée de fonds, le constructeur chinois Xpeng Motors a fait entrer Xiaomi dans son capital. Au total, le constructeur chinois a collecté l’équivalent d’environ 360 millions d’euros de fonds, pour poursuivre ses efforts dans la conception et la distribution de voitures électriques.

Au delà de cet investissement, Xiaomi et Xpeng ont annoncé qu’ils collaboreront ensemble. D’ailleurs, le fondateur de Xpeng, He Xiaopeng, est l’un des amis proches du cofondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun. Xiaomi veut ainsi travailler plus étroitement avec Xpeng pour créer un écosystème de « mobilité intelligente ».

Xiaopeng Xpeng G3, un SUV citadin

Xpeng Motors a déjà présenté sa voiture électrique nommée Xiaopeng Xpeng G3. C’est un SUV citadin qui reprend quelques éléments de la Model X mais avec des tarifs relativement bas, moins de 30 000 euros. Les deux voitures n’ont cependant aucune performance comparable, l’Xpeng G3 propose 145 kW pour un couple de 300 Nm. Il vous faudra donc près de 4 secondes pour atteindre les 50 km/h, quand il faut moins à certaines version du Model X pour dépasser les 100 km/h.

L’autonomie est également inférieure, avec deux capacités de batteries pour des autonomies NEDC finalement assez proches : 351 et 365 kilomètres. L’intérieur est également très inspiré des Tesla avec de nombreuses similarités au niveau de l’habitacle, des fonctions et des interfaces logicielles.

Xpeng a déjà annoncé un autre modèle en avril, la berline P7. L’entreprise chinoise prévoit de lancer sa berline P7 au printemps 2020 et de commencer les livraisons au deuxième trimestre 2020.

Avec l’entrée de Xiaomi, Xpeng a le soutien de l’un des plus importants fabricants de smartphones de Chine. Le marché chinois des véhicules électriques devient de plus en plus acharné, notamment parce que les subventions accordées par le gouvernement pour l’achat de voitures électriques diminuent. Le fabricant Xpeng accélère donc son développement.